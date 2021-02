«  Je ne suis pas le même Sil Fox  »: un comédien demande des dommages-intérêts après le rejet de l’affaire d’agression sexuelle

Clarins Baume Apaisant Après Soleil Soin après-soleil prolongeant le bronzage, hydratation 48 h

Ce baume après-soleil est un bain de confort et d'hydrataion pour le visage et le corps. Sa texture baume onctueuse réconforte toutes les peaux des méfaits du soleil après lexposition pour les embellir et faire durer le bronzage ! Parfum tropical floral boisé, pétillant et sensuel. Un parfum qui sent bon le