Covid-19: Des restrictions strictes resteront jusqu’en mai, alors que le nombre de cas plafonne

Aucun nouvel assouplissement des restrictions, au-delà du retour progressif des écoles à partir de début mars, ne devrait être annoncé par le gouvernement la semaine prochaine après que l’équipe de santé publique de l’État ait mis en garde contre un plateau dans la lutte contre Covid-19.

Les restrictions de niveau 5 continueront de rester en place jusqu’en avril avec des mesures strictes jusqu’à début mai, ont indiqué des sources à l’issue d’une réunion du comité du Cabinet Covid-19.

L’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a été «très, très prudente dans sa présentation» au comité, selon des sources, qui ont déclaré que la réouverture progressive des écoles concernait «la limite de ce qu’elles peuvent soutenir».

Il est peu probable qu’une réouverture envisagée de la construction soit soutenue par Nphet, tandis que les espoirs que les sports de plein air pourraient reprendre et que les gens pourraient se rencontrer à l’extérieur ont également été déçus. Une source de haut niveau a déclaré qu’il était désormais «hors de question» que les restrictions soient assouplies pour permettre aux gens de se rencontrer à l’extérieur.

Des sources ont déclaré que le sous-comité du Cabinet recommandera que les écoles commencent l’ouverture progressive au début du mois de mars, mais que les restrictions actuelles de niveau 5 resteront inchangées.

Le plan devrait inclure une réouverture progressive des écoles. Cela verrait les jeunes enfants en deuxième classe dans la première phase de la réouverture, et du troisième au sixième dans la deuxième phase quelques semaines plus tard. Au secondaire, cela verrait la sixième année revenir en premier, suivie par la troisième / cinquième année quelques semaines plus tard et le reste, peut-être en avril, selon des sources.

Temps entre les phases

Nphet veut voir un retour progressif, prudent et lent dans la salle de classe, avec du temps restant entre les phases afin que l’impact puisse être évalué, a déclaré le médecin en chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, lors d’un point de presse hier soir. Il a exhorté les gens à ne pas considérer la réouverture partielle des écoles comme un signe que la mobilité ou le mélange entre les ménages était à nouveau acceptable.

Il est entendu que les ministres ont poussé le Nphet sur la durée pendant laquelle des mesures de niveau 5 pourraient être nécessaires et bien qu’une date n’ait pas été donnée, les sources gouvernementales estiment maintenant que ce niveau de restrictions sera nécessaire «dans un avenir prévisible», jusqu’en mars et au-delà.

Les responsables gouvernementaux continueront de travailler sur une version actualisée du plan Vivre avec Covid-19 avant une autre réunion lundi prochain. Des sources ont averti qu’il ne contiendrait pas de dates de réouverture de l’économie et de la société. Les aides sociales en cas de pandémie seront probablement prolongées au moins jusqu’à la fin du deuxième trimestre de l’année.

Une présentation a également été donnée par le groupe de travail sur les vaccins, qui a été qualifiée d ‘«optimiste». Les ministres ont été informés qu’au deuxième trimestre, entre 1,2 et 1,3 million de doses seraient administrées par mois.

Le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet, lors d’une conférence de presse sur Covid-19 au ministère de la Santé. Photographie: Sam Boal / RollingNews.ie



Révisé à la hausse

Nphet a révisé hier soir à la hausse ses prévisions de projection à la baisse des cas quotidiens. Le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet, prévoyait 400 à 500 cas par jour d’ici le 1er mars et 200 à 350 à la mi-mars, en supposant qu’il n’y ait plus de changement dans le nombre de reproduction.

Le professeur Nolan a déclaré que de nouveaux progrès étaient réalisés dans la réduction des infections mais que le taux avait ralenti. Ceci est «presque certainement» dû à la variante B117 qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni et qui représente désormais 90% des cas irlandais.

La positivité des tests a stagné à environ 6% au cours des 10 derniers jours, plus que lors de la poussée d’octobre, a-t-il déclaré.

«Les gens essaient aussi fort qu’ils le peuvent, ils réussissent, mais collectivement trouvent cela plus difficile», dit-il.

Décrivant la situation comme précaire, il a exhorté les gens à résister à la tendance à se mélanger davantage. Les niveaux de maladie étaient encore très élevés et devaient encore être réduits. 47 autres décès de patients atteints de Covid-19 et 901 cas ont été signalés jeudi.