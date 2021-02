Terenure College doit faire face aux réclamations légales d’anciens élèves maltraités

Le Terenure College et l’Ordre des Carmélites devraient faire face à des poursuites judiciaires d’anciens élèves qui ont été abusés sexuellement par l’ancien enseignant et entraîneur de rugby John McClean.

McClean (76) de Casimir Avenue, Harold’s Cross, Dublin, a été condamné à huit ans de prison, après avoir plaidé coupable d’avoir agressé à la pudeur 23 élèves du Terenure College entre 1973 et 1990.

Sept poursuites civiles ont déjà été intentées par des hommes maltraités par McClean, dont la majorité énumère l’école payante du sud de Dublin et l’ordre des carmélites qui la dirigent, comme le montrent les accusés, selon les archives judiciaires.

L’école et l’ordre religieux seraient confrontés à des coûts bien supérieurs à 1 million d’euros au cours des abus passés, entre les règlements et les frais juridiques, ont déclaré des sources juridiques. Le projet de loi pourrait augmenter, disent-ils, et d’autres noms pourraient se présenter.

En condamnant McClean, la juge Pauline Codd a déclaré avoir exploité sa position d’enseignant et d’entraîneur à l’école, dans un «abus de confiance flagrant et un abus de pouvoir».

McClean a également été entraîneur-chef de l’équipe des écoles de Leinster pendant plusieurs années au milieu des années 1990, et entraîneur adjoint de l’équipe des écoles d’Irlande lors d’une tournée en Australie à l’été 1996.

Supprimé en tant qu’enseignant

McClean a participé à la tournée australienne de l’équipe d’écoliers malgré le fait que le père de l’une de ses victimes ait signalé les abus au Terenure College plus tôt cet été, selon une source proche de l’enquête Garda.

Il a été démis de ses fonctions d’enseignant plus tard cet été-là après avoir admis les abus, et a pris le rôle de directeur du rugby à l’University College Dublin.

Dans une déclaration, le Collège Terenure et l’Ordre des Carmélites ont présenté leurs excuses «sans réserve aux victimes et aux survivants».

«Nous comprenons que les excuses ne sont jamais suffisantes lorsque les gens ont vécu tant de douleur et de souffrance pendant de nombreuses années. Ces hommes ont été confiés à nos soins lors de leurs débuts dans la vie – des jeunes garçons pleins d’espoir, de promesse et de joie », dit-il.

«Cet espoir et cette promesse leur ont été cruellement enlevés à la suite des abus sexuels perpétrés contre eux par John McClean. Le Collège Terenure et l’Ordre des Carmélites ont manqué à leur devoir de les protéger et nous en sommes vraiment désolés », a-t-il ajouté.