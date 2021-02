PDG de BioNTech: l’estimation initiale du coût du vaccin était supérieure à 50 €

Le co-fondateur de BioNTech, Uğur Şahin, a confirmé que la première estimation de prix de la société allemande pour le vaccin à ARNm était au prix de 54 € par dose.

Şahin a également déclaré que la société avait initialement offert à l’UE 500 millions de doses de vaccin à ARNm – une affirmation rejetée à plusieurs reprises par les responsables de la Commission.

Dans une interview accordée samedi à Bild, Şahin a déclaré qu’il ne s’agissait que d’une première estimation faite à la mi-juin: « À l’époque, nous ne savions tout simplement pas comment exactement la production pouvait être mise à l’échelle », a-t-il déclaré. On ne sait pas exactement combien «les processus de production et les coûts seront exactement».

L’estimation initiale des coûts a été rapportée pour la première fois jeudi par le Süddeutsche Zeitung.

Finalement, BioNTech et Pfizer ont compris comment réduire les coûts et développer leur échelle de fabrication, et ont fait une nouvelle offre des semaines plus tard entre 15 € et 30 € selon le nombre de doses achetées.

Les États-Unis ont signé un accord de 19,50 € par dose le 22 juillet, après quoi « tous les pays industrialisés ont ensuite reçu ce modèle de prix », a déclaré M. Şahin.

L’UE a finalement signé un accord pour environ 15 € par dose, selon trois diplomates européens. Les pays de l’UE ont payé 12 € pour leur commande initiale de 300 millions de doses après que la Commission a versé un acompte à l’entreprise, selon une liste de prix divulguée en décembre.

La société a également confirmé à Bild qu’elle fournirait 28 millions de doses à l’UE d’ici la fin février, à la suite d’informations selon lesquelles BioNTech / Pfizer manquait de 10 millions de doses.