DUP déposera une plainte concernant le protocole de l’accord sur le Brexit en Irlande du Nord

Le Parti unioniste démocratique d’Irlande du Nord doit se joindre à une action en justice contre un élément clé de l’accord sur le Brexit, a déclaré dimanche sa dirigeante Arlene Foster.

Le DUP cherche à contester le protocole de l’Irlande du Nord, qui fixe les règles du commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord après le Brexit.

« Nous avons envisagé un certain nombre de voies légales et nous rejoindrons d’autres syndicalistes de tout le Royaume-Uni dans une procédure de contrôle judiciaire pour contester le Protocole, à moins que des arrangements ne soient mis en place », a déclaré Foster dans un communiqué.

Le DUP pense que le protocole de l’Irlande du Nord n’est pas compatible avec la loi britannique car il crée des barrières commerciales entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni Le Royaume-Uni et l’UE ont convenu de l’arrangement pour garantir qu’une frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord n’est pas nécessaire post-Brexit, dans une démarche visant à préserver l’accord de paix du Vendredi saint.

Le parti de Foster a soutenu le Brexit, mais a vivement critiqué le protocole, lançant un plan en cinq points plus tôt ce mois-ci, s’engageant à s’opposer à toutes les mesures liées à l’Assemblée d’Irlande du Nord.

La dirigeante du DUP a exprimé l’espoir que « d’autres syndicalistes partageant les mêmes idées venant de tout le Royaume-Uni » se joindront à elle dans le défi.

<< Ni l'Assemblée d'Irlande du Nord, ni l'exécutif de l'Irlande du Nord ni le peuple d'Irlande du Nord n'ont consenti à la mise en place du Protocole ou à la circulation des marchandises [Great Britain] à [Northern Ireland] étant gênés par les chèques ", a déclaré Foster, ajoutant qu '" ils n'ont certainement pas consenti à ce que les dispositions relatives à ces chèques soient déterminées par un pouvoir sur lequel nous n'avons aucune voix démocratique. "