Les ministres des Affaires étrangères de l’UE imposent de nouvelles sanctions contre la Russie

caudalie Premier ministre Cru Le Sérum -

Grâce au complexe breveté Vinergy®, ce sérum procure une revitalisation intense de la peau et donne à la peau un regain d'énergie pour corriger les signes du vieillissement. Multiplie l'efficacité et augmente l'effet anti-âge de la crème. La peau paraît plus jeune et plus belle et rayonne de vitalité.