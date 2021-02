Vivre avec Covid: ce que nous savons pour autant que les ministres se réunissent pour approuver le plan

Les ministres et les hauts fonctionnaires se réuniront dans les bâtiments du gouvernement ce soir pour approuver le plan révisé de vivre avec Covid du gouvernement qui devrait prolonger le verrouillage actuel jusqu’en avril.

Une fois approuvé par la réunion du sous-comité du Cabinet de ce soir, le plan sera soumis à une réunion plénière du Cabinet demain matin et sera annoncé publiquement dans l’après-midi.

Comme l’a signalé Taoiseach Micheál Martin ces derniers jours, presque tous les aspects du verrouillage seront prolongés au-delà du 5 mars, avec une révision probable à Pâques. Le dimanche de Pâques tombant le 4 avril, cela signifie qu’au moment de l’examen, le pays sera bloqué depuis plus de trois mois.

Les écoles seront partiellement rouvertes en mars. On s’attend à ce que les nourrissons juniors et seniors, les élèves de première et deuxième classe et les étudiants en fin de certificat reviennent le 1er mars. Cela sera suivi d’une nouvelle réouverture deux semaines plus tard, le 15 mars, pour les autres élèves du primaire et de cinquième année, c’est prévu. Dans le cadre de ce plan, bien qu’il n’ait pas encore été approuvé par les ministres, les autres élèves du secondaire ne reviendront qu’après les vacances de Pâques, le 12 avril.

Il peut également y avoir un assouplissement des restrictions sur les personnes qui se réunissent à l’extérieur, bien que les ministres et les hauts fonctionnaires aient déclaré que cela ne pouvait être que la reconnaissance de ce qui se passe déjà, avec des personnes se réunissant dans les parcs et les espaces extérieurs. Il est cependant peu probable que la socialisation dans les jardins soit autorisée. Aucune décision n’a encore été prise à ce sujet.

Aucune réouverture de commerces non essentiels ne sera envisagée, tandis que l’industrie de la construction sera également déçue, malgré les signaux des ministres ces dernières semaines selon lesquels elle pourrait espérer une réouverture le 5 mars. Cependant, des sources gouvernementales indiquent qu’un grand nombre de chantiers de construction sont actuellement ouverts car ils relèvent des exemptions existantes.

Les gens seront instamment priés de continuer à travailler à domicile, et le gouvernement encouragera les gens à continuer d’observer les restrictions afin de maintenir le nombre R – le taux moyen d’infections de toute personne atteinte de Covid – en dessous de un.

Le gouvernement devrait également annoncer des modifications du calendrier de vaccination, les personnes souffrant de maladies respiratoires susceptibles de se voir proposer des vaccinations plus précoces.

Il est également probable qu’il y aura une mise à jour sur les plans visant à imposer une quarantaine obligatoire dans les hôtels désignés aux voyageurs en provenance de pays à haut risque. Ce matin, la ministre de la Justice, Helen McEntee, a déclaré que le projet de loi, qui avait été promis pour la première fois le mois dernier, serait finalisé dans les deux prochaines semaines.