Les hauts conservateurs écartent les troubles dans l’unité de Downing Street pour contrer le nationalisme écossais

LONDRES – Les hauts conservateurs ont rejeté les troubles à Downing Street au sujet de l’unité syndicale – une cellule d’aides mise en place pour contrer l’argument en faveur de l’indépendance de l’Écosse.

À un peu plus de deux mois avant une élection serrée au parlement déconcentré écossais, au cours de laquelle le Parti national écossais veut renforcer son mandat pour un autre référendum sur l’indépendance, le nouveau chef de l’unité syndicale, Oliver Lewis, a quitté son poste à la fin de la semaine dernière.

Lewis occupait ce poste depuis moins de deux semaines et son départ laisse l’équipe cruciale de conseillers sans gouvernail, les assistants de Downing Street ne sachant pas quand il pourrait être remplacé.

Mais le secrétaire du Pays de Galles, Simon Hart, a déclaré que la lutte pour maintenir l’union du syndicat était «totalement inchangée» malgré le chaos au sein du personnel.

«Le personnel va et vient, comme nous le savons, dans chaque élément de la vie politique», a-t-il déclaré dans une interview à POLITICO. «Mais nous savons quelles sont nos ambitions et nous savons quelles sont nos instructions, donc franchement, nous continuons à le faire. La direction que nous essayons d’aller, les choses que nous essayons de réaliser, ne sont pas modifiées par ce genre de changement. C’est un projet beaucoup plus large maintenant qu’une simple cellule d’individus.

Il a ajouté: «Le chef de l’unité syndicale est [Prime Minister] Boris Johnson… L’unité syndicale est désormais l’ensemble du gouvernement. Nous faisons tous partie de l’unité syndicale maintenant.

Un conservateur écossais a ajouté que la tourmente du personnel était «une dispute parmi les courtisans».

« Cela n’avait rien à voir avec le problème lui-même, c’était à voir avec les personnalités », a déclaré la personne. «Et par conséquent, les principes fondamentaux sur la question restent les mêmes. Nous devons nous concentrer sur eux et non sur les personnalités. »

Lewis a remplacé Luke Graham, un ancien député conservateur écossais qui a été évincé de ce rôle. Certains ont fait valoir que Graham n’avait pas l’oreille du Premier ministre, tandis que d’autres insistent sur le fait qu’un emploi devait être trouvé pour Lewis, qui avait récemment terminé de négocier l’accord sur le Brexit.

Dans un article du Times de lundi, Graham a fait valoir que «le combat pour l’Union est long et il n’y a pas de solution miracle pour lutter contre le nationalisme».