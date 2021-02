LONDRES – Une «variante préoccupante» de coronavirus identifiée pour la première fois au Brésil a été détectée au Royaume-Uni et les autorités tentent de retrouver l’une des personnes infectées, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires.

Trois cas de la variante remontant à Manaus au Brésil ont été signalés en Angleterre, avec trois identifiés séparément en Écosse.

La variante – connue sous le nom de P.1 – est considérée comme préoccupante car elle partage des mutations avec la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, qui, selon les études, peut se propager plus facilement et peut être moins sensible aux vaccins. «Il est possible que cette variante réponde moins bien aux vaccins actuels, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre cela», a déclaré Public Health England (PHE) dans un communiqué.

Alors que deux des cas anglais sont liés à un ménage du sud du Gloucestershire «ayant des antécédents de voyage au Brésil», le troisième est un «cas non lié» que les autorités sanitaires n’ont pas encore retracé.

L’agence a déclaré qu’une enquête plus approfondie était nécessaire dans ce cas, car l’individu qui a été testé positif «n’a pas rempli sa carte d’enregistrement de test», nécessaire pour aider à identifier à qui appartient un échantillon.

Ils sollicitent le contact de toute personne au Royaume-Uni qui a été testée le 12 ou 13 février et qui n’a pas encore reçu de résultat, ou qui n’a pas rempli sa carte lors d’un test. Le gouvernement britannique contacte également les passagers d’un vol Swiss Air au départ de São Paulo via Zurich qui a atterri à Londres Heathrow le 10 février.

Susan Hopkins, directrice de la réponse stratégique de PHE, a déclaré que les cas avaient été identifiés en raison des «capacités de séquençage avancées» du Royaume-Uni et que les autorités avaient agi pour «agir rapidement».

« L’identification de cette nouvelle variante est préoccupante, mais nous prenons toutes les précautions possibles », a déclaré la secrétaire écossaise à la Santé, Jeane Freeman.