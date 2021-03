Covid-19: De nouveaux défis pour la réponse de l’Irlande dans «  l’année de la variante  »

Si la poussée / traction des verrouillages et des réouvertures a dominé la première année de la pandémie de coronavirus, les vaccins et variantes vont préoccuper le public et l’État dans la seconde.

Même avec des projections ambitieuses pour l’inoculation de masse, le Gouvernement a soulevé la semaine dernière des inquiétudes dans son plan pour la prochaine phase de la pandémie au sujet de la fatigue du public avec des verrouillages, des variantes plus infectieuses et potentiellement dangereuses, et de l’efficacité, de l’approvisionnement et de l’utilisation des vaccins.

Un paragraphe du dernier plan Covid-19 sur ce que nous pourrions être confrontés à l’automne et à l’hiver prochains était particulièrement inquiétant, le gouvernement admettant que même lorsqu’une majorité importante est vaccinée, il subsiste des «risques réels» que les mêmes défis continuent de se manifester. .

Le plan note l’impact inconnu des vaccins sur la transmission et l’incertitude entourant les variantes. Il avertit qu’il pourrait y avoir une augmentation de la transmission en raison du mélange à l’intérieur dans des espaces mal ventilés, ce qui pourrait entraîner davantage de maladies respiratoires et «une double pression» sur le service de santé.

C’était une évaluation sombre mais franche, quelques jours avant le premier anniversaire du premier cas irlandais de Covid-19, cette deuxième année de la pandémie pourrait être difficile.

«La vaccination fera énormément, mais nous sommes tellement dépendants de la maîtrise de la pandémie à travers le monde car, à mesure que des variantes continuent d’apparaître, il est extrêmement possible que certaines rendent les vaccinations potentiellement inefficaces», a déclaré le Dr Gabriel, expert en santé publique. Scally.

Complexité de la variante

Toute réduction de la propagation des infections qui pourrait résulter d’un déploiement plus rapide des vaccins aidera, mais cela dépend de l’offre accrue de trois vaccins autorisés pour une utilisation en Irlande et de l’approbation de nouveaux vaccins tels que le vaccin à un coup de Johnson & Johnson. .

«Cela se complique maintenant parce que nous devons nous inquiéter de ces nouvelles variantes et que nous devons nous préoccuper de la chaîne d’approvisionnement des vaccins», a déclaré le professeur Luke O’Neill, immunologiste au Trinity College de Dublin. «Ce seraient les deux choses qui m’inquiéteraient si j’étais le Taoiseach.»

L’arrivée de variantes sud-africaines, brésiliennes et nigérianes a accru la pression sur le gouvernement pour que le régime de quarantaine hôtelière obligatoire proposé soit opérationnel le plus rapidement possible. Les voyages et l’absence de restrictions obligatoires ont enseigné des leçons au cours de la première année de la pandémie, car la souche britannique la plus contagieuse a fait de la troisième vague la plus dévastatrice.

Ce sera encore plus important cette année, selon le consultant en maladies infectieuses et professeur UCD Paddy Mallon, qui décrit 2021 comme «l’année de la variante».

Dr Gabriel Scally: «Alors que des variantes continuent d’apparaître, il est fort possible que certaines rendent les vaccinations potentiellement inefficaces.» Photographie: Dara Mac Dónaill



«Non seulement il est important de ne pas réensemencer le pays avec de nouveaux virus qui pourraient provoquer une quatrième vague, mais les variantes que nous pourrions introduire la prochaine fois pourraient également menacer notre programme de vaccination, et cela pourrait simplement rendre toute notre stratégie de contrôle encore plus difficile », a-t-il dit.

L’État doit inévitablement intensifier sa réponse contre ces menaces de l’an deux.

Personnel de santé

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré qu’il avait sanctionné le doublement des effectifs de la santé publique – la plus grande expansion de son histoire – bien qu’il admette que beaucoup plus sont nécessaires.

L’État augmente la capacité de séquençage du génome pour être en mesure d’identifier et de détecter de nouvelles variantes. La recherche des contacts sera renforcée, afin d’enquêter rétrospectivement et d’inclure les emplacements des infections. Des tests antigéniques rapides seront probablement utilisés dans de nouvelles situations pour identifier et prévenir la propagation d’infections asymptomatiques.

Après la première année de la pandémie, Donnelly estime que des moyens doivent être trouvés pour aider le personnel du système de santé déjà épuisé par l’expérience de faire face à trois vagues de Covid-19.

«Nous devons trouver un moyen de leur donner un peu de répit», a-t-il déclaré.

Le directeur général des services de santé, Paul Reid, estime qu’il faudra une réponse plus large au cours de la deuxième année. «La fonction publique devra se mobiliser et travailler ensemble d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant.»

Au-delà de l’Irlande dans la deuxième année de la pandémie, O’Neill voit un scénario où l’Europe pourrait être une «zone verte» où chaque pays est fortement vacciné et les déplacements sont contrôlés entre les «pays verts» européens.

«Cela devrait être le cas dans un an, sinon quelque chose a mal tourné», a-t-il déclaré.

Tomás Ryan, professeur agrégé à l’école de biochimie et d’immunologie du Trinity College de Dublin, dit que «l’astuce» de l’année à venir est de s’assurer que le programme de vaccination et la surveillance des maladies de l’État sont «toujours en avance sur le virus».

«Si nous continuons à rattraper le retard, la pandémie et le virus continuent d’évoluer, et la pandémie continuera de se prolonger.»