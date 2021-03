La France autorise le vaccin Oxford / AstraZeneca pour les personnes de plus de 65 ans

L’autorité française de la santé (HAS) recommandera le vaccin Oxford / AstraZeneca pour les personnes de tous âges, y compris les personnes âgées de 65 ans et plus, a annoncé mardi la HAS.

La recommandation non contraignante confirme l’annonce faite lundi par le ministre de la Santé Olivier Véran que le vaccin sera mis à la disposition des seniors, permettant aux personnes entre 65 et 74 ans de se faire vacciner.

Dans un communiqué, la HAS, qui avait initialement recommandé le vaccin uniquement pour les personnes de moins de 65 ans, a cité les résultats préliminaires «encourageants» d’une étude à grande échelle sur l’impact du vaccin sur les hospitalisations au COVID-19 au sein de la population écossaise comme raison de sa changement.

Cette étude a montré que « le taux de protection contre le … vaccin était égal à celui de Pfizer », selon Alain Fischer, responsable du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale en France, dans des commentaires jeudi dernier.

La décision accélérera probablement la lente campagne de vaccination de la France. Au 27 février, seulement 4,38 doses pour 100 personnes ont été administrées au total. Seulement environ 273 000 doses du vaccin Oxford / AstraZeneca ont été utilisées sur un stock de 1,7 million de doses.

Certains ont fait valoir que les commentaires antérieurs du président français Emmanuel Macron selon lesquels le vaccin semblait « quasi inefficace » dans les groupes d’âge plus âgés pourraient avoir contribué à la baisse de l’adoption.