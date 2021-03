Murmuration d’étourneaux: comment notre superbe photo de première page a été prise

Vous regardez la photographie du murmuration des étourneaux une fois, puis deux fois, avec une admiration grandissante, car il se passe autre chose d’étonnant. L’image spectaculaire de James Crombie du murmuration sur le Lough Ennell, dans le comté de Westmeath, se présente elle-même sous la forme d’un oiseau géant d’un autre monde.

Crombie, qui a été nommé photographe de presse de l’année la semaine dernière, à la Press Photographers Association of Ireland prix, a passé plusieurs mois à courir après cette photo pour The europe-infos.fr.

Je suis généralement photographe de sport, donc pendant un certain temps, j’ai eu un peu de temps pour réfléchir à autre chose. Je pouvais voir qu’ils fabriquaient des formes. J’ai continué à revenir, pour avoir l’image que j’avais dans ma tête

«Un de mes amis, Colin Hogg, vit près du lac, et il m’a dit l’année dernière que les étourneaux feraient une belle photo», déclare Crombie, qui travaille pour le Inpho agence photo. «Ils nichent dans les roseaux autour du lac, et ils se déplacent tous les quatre ou cinq jours, vers le coucher du soleil, et quand ils bougent, ils créent des formes.»

Le temps passait: les étourneaux auront disparu du lac dans quelques jours. Cette semaine, ils ont été beaucoup plus actifs: ils font ces énormes murmures toujours changeantes pour se protéger des prédateurs dans le ciel; oiseaux de proie.

Enfin, vers 18 heures mardi, Crombie a concentré son Canon EOS-1D X Mark III et a obtenu l’image qu’il voulait. Rien que cette nuit-là, il a pris entre 400 et 500 images avant de capturer cette photo inoubliable. «Cela a payé», dit-il.