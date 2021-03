Le quatrième groupe de personnes sur la priorité de la vaccination contre Covid-19 commencera à les recevoir à partir de la semaine prochaine, a déclaré le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Il a déclaré au Dáil que «la cohorte 4 – ceux dont les conditions sous-jacentes les exposent à un risque très élevé – commenceront à se faire vacciner la semaine prochaine. Le HSE travaille actuellement sur les détails pour savoir comment ces patients seront contactés et où ils seront vaccinés. »

Le ministre a déclaré que la cohorte 4 est un «groupe complexe» et «un engagement est en cours sur la manière dont ces patients seront contactés et où ils seront vaccinés». Ils seront probablement vaccinés par des médecins généralistes ou en milieu hospitalier, a-t-il ajouté.

M. Donnelly informait le Dáil du déploiement de la vaccination.

Le ministre a également déclaré qu’une «grande incertitude» existait avec la livraison d’AstraZeneca et que la société pharmaceutique restait une «très sérieuse préoccupation en termes de fiabilité» en raison des retards et des «prévisions à la baisse» des lots de vaccins promis.

Répondant aux critiques de l’opposition concernant les objectifs manqués pour la vaccination des personnes âgées de plus de 85 ans et les retards dans la livraison aux médecins généralistes, M. Donnelly a déclaré que la «grande majorité» serait effectuée d’ici la fin de cette semaine.

Il a déclaré au porte-parole de la santé du Sinn Féin, David Cullinane, qu’environ 65 médecins généralistes comptant moins de 200 patients de la cohorte d’âge qui ne se combinent pas avec d’autres pratiques seront contactés jeudi et vendredi et recevront des accouchements la semaine prochaine.

Il existe un groupe de 25 autres cabinets avec un très petit nombre de patients de plus de 70 ans et le HSE s’engage avec eux. Il a déclaré qu ‘«il y avait des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et le HSE s’y attaquait».

Le dirigeant travailliste Alan Kelly a appelé à la publication du calendrier de vaccination hebdomadaire, mais M. Donnelly a répondu que c’était un «défi». Il a déclaré que cette semaine «de bonne foi», ils ont déclaré qu’ils espéraient vacciner 100 000 personnes, mais à la dernière minute, AstraZeneca n’a pas livré la quantité convenue.

«Malheureusement, la façon dont cela a été décrit par certains, c’est que le HSE a raté son objectif, l’État a raté son objectif, alors qu’en fait ce n’est pas du tout le cas. Si vous publiez la prévision à ce niveau de détail, cela peut changer. . . cela pourrait susciter énormément d’inquiétude parmi le public et miner la confiance. »

Interrogé par plusieurs DT sur la possibilité de conclure des accords séparés comme d’autres États de l’Union européenne pour la livraison de vaccins supplémentaires, M. Donnelly a répondu que très peu d’États membres concluent des accords séparés. Il a cité la Hongrie, qui, selon lui, utilise un vaccin «non autorisé par l’Agence européenne des médicaments».

Offres d’achat anticipé

L’Irlande est cependant «systématiquement» proche du haut du classement des pays de l’UE en termes de vaccination, a-t-il déclaré. Et l’État a des accords d’achat anticipé pour 18,5 millions de doses.

«Le processus que nous traversons jusqu’à présent nous a donné accès à un niveau de vaccin qui n’aurait pas été possible si nous essayions d’y aller par nous-mêmes», a-t-il déclaré.

M. Donnelly a ajouté qu’il demanderait au groupe de travail sur les vaccins d’étudier les mécanismes légitimes parallèlement au processus de l’UE pour obtenir des vaccins validés. Cependant, Fine Gael TD Eoghan Murphy a déclaré que le ministre ne devrait pas demander au groupe de travail mais «exiger que nous sortions» et que nous obtenions des approvisionnements séparés, la Commission européenne ayant accordé une telle autorisation. Il a déclaré que plus d’un million de doses en Allemagne n’avaient pas été utilisées et 1,5 million en France.

Pressé par l’utilisation d’AstraZeneca pour les plus de 70 ans, M. Donnelly a déclaré que le Comité national de vaccination – qui conseille l’équipe nationale d’urgence de santé publique – se penchait sur la question, mais qu’il ne ferait peut-être pas cette recommandation.