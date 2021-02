Décision de retirer l’exemption de niveau 5 de la GAA prise sans contribution de Nphet

La décision du gouvernement de retirer l’exemption de niveau 5 pour les jeux gaéliques a été prise sans aucune contribution de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), selon le ministre d’État aux Sports, Jack Chambers.

S’exprimant sur «Aujourd’hui avec Claire Byrne» sur RTÉ Radio 1, on lui a demandé quels conseils avaient été reçus concernant la décision de retirer les jeux gaéliques de l’exemption.

«Je n’ai reçu aucune communication de Nphet à ce sujet. C’est juste pour dire qu’il s’agit de donner une réponse directe à la question de savoir s’il existe une concession actuelle pour la GAA inter-pays. »

Les associations de jeux gaéliques ont pu organiser leurs championnats inter-pays seniors l’hiver dernier parce que les sports ont obtenu une exemption du niveau 5, ainsi que d’autres sports d’élite.

Selon le ministre, il n’y avait pas eu de changement d’avis sur l’exemption des restrictions de niveau 5; ils avaient simplement expiré. Il a fait écho aux déclarations antérieures de Taoiseach Micheál Martin sur «Morning Ireland» de la même station, selon lesquelles la question serait examinée.

«Il n’y a pas eu de changement. La concession s’est conclue à la fin de l’année dernière. Vous devez regarder le contexte de janvier où nous avons eu plus de cas que pendant toute l’année dernière.

«C’est pourquoi le gouvernement révise le plan. Nous essayons de réduire le nombre de cas et nous voulons voir la réouverture plus large et le retour au sport se produire pendant le printemps et c’est pourquoi nous mettrons à jour en conséquence et essayerons de donner la priorité au retour au sport en toute sécurité.

Le concept des exemptions en tant que licences, à demander, est nouveau. En octobre dernier, avant la reprise de la saison inter-pays, la GAA a supposé qu’elle ne serait pas classée parmi les exemptions des sports d’élite après les déclarations de hauts ministres, Leo Varadkar et Michael McGrath, selon lesquelles les championnats inter-pays ne seraient pas allumés.

C’est une intervention de Nphet qui a changé cela et a ouvert la voie à une reprise des jeux gaéliques, ce qui rend intéressant le fait que la décision actuelle a été prise sans contribution de l’organe consultatif.

Croke Park n’a rien entendu du gouvernement lorsqu’il a publié son calendrier pour 2021 avant Noël dernier, indiquant son intention de reprendre la formation inter-pays à la mi-janvier. Ce délai a été suspendu à la lumière de l’énorme augmentation des cas de Covid et dans le contexte de restrictions sociales persistantes, telles que la fermeture des écoles.

Appétit

C’est à la suite de la lettre aux comtés la semaine dernière, les informant des plans de retour au jeu que le GAA a été informé pour la première fois que son exemption avait été révoquée.

Comme le ministre l’a observé dans son entretien, cependant, il n’y avait pas eu de «grand appétit» de la part de Croke Park pour signaler un retour à la formation, perspective que le groupe consultatif Covid de la GAA avait qualifiée d ‘«irresponsable».

On lui a également demandé pourquoi la Ligue d’Irlande, qui n’est pas une ligue à plein temps, procédait à son retour en mars, mais les matchs gaéliques n’étaient pas autorisés.

«Dans la feuille de route publiée l’automne dernier, nous avons accordé des dérogations aux sports professionnels. Par exemple, la Ligue d’Irlande est une ligue professionnelle. Telle est la distinction. »

Il a poursuivi en disant:

«La GAA, la LGFA et la Camogie Association ont été contactées en octobre dernier pour dire que la concession qui existait en dehors du cadre approuvé par le gouvernement était d’avoir les championnats intercontinentaux et qu’elle s’est conclue en décembre.

«Le GAA n’a pas demandé de concession en janvier ou février lorsque nous les avons rencontrés. En fait, ils étaient clairs sur le fait qu’il n’y avait pas d’appétit massif à revenir dans l’immédiat. C’est le contexte et je veux voir le retour plus large de l’intercounty. . . et nous essaierons de réviser cela et de fournir une certitude dans le plan mis à jour à la fin du mois. «

Le gouvernement doit publier une mise à jour de son document «Vivre avec Covid» dans la dernière semaine de février. Dans l’interview précédente, Taoiseach Micheál Martin avait signalé que l’affaire était en cours d’examen.

«Avec la révision du plan, nous nous pencherons sur le sport et la GAA inter-pays», a-t-il déclaré. «Je pensais que cela fonctionnait bien l’année dernière, mais il était toujours programmé pour se terminer à la fin de l’année et nous allons donc la revoir.

«Bien sûr, il y a encore une chance. Le sport inter-pays a fait une différence, tant en soccer (national) qu’en GAA. Il y a ici un équilibre en termes de santé mentale et de qualité de vie. Nous voulons maintenir les niveaux d’activité dans la société de manière plus générale en termes de mobilité et en termes de potentiel de propagation de la maladie.

Il a cité les développements récents de la pandémie de coronavirus qui ont vu les taux de positivité parmi les contacts étroits doubler et de nouvelles variantes. Interrogé, cela signifiait-il que les jeux gaéliques attendraient une nouvelle réduction du nombre de cas, il a déclaré:

« Oui, mais nous allons également l’examiner dans le contexte du plan qui a été revu et regarder le sport plus généralement. »

Le directeur des communications de l’Association, Alan Milton, sur le même programme, a exprimé sa déception face à cette décision.

«Je ne suis pas sûr que ce soit une surprise, mais ce fut une déception car nous sommes confrontés à une longue période d’inactivité, mais il est évident pour tout le monde que l’exemption que nous avons reçue à la fin de l’hiver dernier pour procéder aux championnats était exactement cela: une exemption.

«Bien que cela ait été le bienvenu et que les championnats se soient très bien déroulés, je pense que le gouvernement est confronté à un scénario différent pour le moment en termes de souches et de taux différents. C’est une déception, oui, mais nous allons devoir faire preuve de force et montrer une partie de la flexibilité dont nous avons fait preuve en 2020, face à 2021. »

Orientation

Il a dit qu’il espérait que le plan révisé du gouvernement donnerait des orientations, mais a déclaré que l’association ne s’attendait pas à des délais précis.

«Nous l’avons mentionné dans la correspondance à nos clubs et comtés hier soir que nous attendons la publication du document modifié ‘Vivre avec Covid’ la semaine prochaine, mais je ne pense pas que cela donnera des absolus en termes de dates et de délais. Cela peut nous donner un aperçu de ce qui pourrait être possible.

«Je pense qu’il est important que nous ne nous concentrions pas uniquement sur le match inter-pays ici. Il y a des centaines et des milliers de joueurs de club là-bas, sans parler des jeunes joueurs qui sortent de l’école pour le moment, donc tout ce que nous pourrions faire pour revenir dans une situation sans contact – même dans les pods – serait extrêmement bienvenu pour la société et pas seulement le GAA.

«La GAA a essayé de jouer son rôle dès le premier jour et continuera à assurer la liaison avec le gouvernement et nous prendrons les devants, mais je pense que nous devons être aussi créatifs que l’année dernière en ce qui concerne la planification des scénarios. nous tirons le meilleur parti de 2021 et nous sommes convaincus que nous ferons tout notre possible pour faire exactement cela. »