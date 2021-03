Claire Byrne et Matt Cooper fouettent le cheval mort

Dans une semaine de nouvelles chargée de manigances financières et d’obéissance civique, une histoire en particulier fait la course – si c’est la bonne phrase à utiliser à propos de la photo de l’entraîneur Gordon Elliott assis au sommet d’un cheval de course décédé. Cela dit quelque chose sur la place de la course dans la vie irlandaise que, malgré de nombreuses autres questions publiques urgentes, la controverse d’Elliott domine les programmes des talk-shows: apparemment, chaque hôte commence par signaler un cheval mort.

Matt Cooper, par exemple, traite le sujet tout au long de la semaine sur Le dernier mot (Aujourd’hui FM, en semaine), à ​​commencer par la discussion de lundi entre le journaliste sportif Philip Quinn et le militant des droits des animaux John Carmody. Quinn détaille comment Elliott a été «pendu, dessiné et écartelé devant le tribunal de l’angoisse publique» pour la photo, tandis que Carmody pense que l’affaire souligne la «cruauté» plus large du secteur.