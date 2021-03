Le remboursement anticipé de l’hypothèque sera-t-il défavorable à l’avenir?

Je vis loin d’Irlande depuis près de neuf ans. Au cours de cette période, j’ai accumulé des économies que je peux mettre pour rembourser intégralement mon hypothèque variable et commencer à économiser de l’argent sur mon compte bancaire irlandais à partir de mes revenus de location.

Jusqu’à présent, j’ai utilisé ce revenu pour effectuer des remboursements hypothécaires mensuels élevés. En tant que tel, je n’ai pas d’économies en Irlande.

J’ai payé toutes mes taxes en tant que propriétaire non résident, etc. et je n’ai pas manqué de remboursements. Je n’ai jamais eu d’autres prêts en Irlande, seulement cette hypothèque.

Si je décide de rembourser l’hypothèque, cela aura-t-il un effet positif ou négatif sur mon futur pouvoir d’emprunt si je décide de retourner vivre en Irlande?

Comme je suis assez jeune, c’est une possibilité réelle et j’aurais à nouveau besoin d’un prêt hypothécaire à l’avenir, si je décide de fonder une famille, etc.

M. KC, courriel

Vous avez tout fait jusqu’à présent et prenez clairement le temps de réfléchir à vos options. Il semble y avoir deux questions: utiliser l’épargne accumulée à l’étranger pour rembourser votre prêt hypothécaire irlandais et l’impact qu’un remboursement anticipé aurait sur toute demande de prêt future.

Comme je l’ai dit d’innombrables fois auparavant, l’emprunt hypothécaire est l’argent le moins cher que vous ayez jamais, même aux taux un peu gonflés pratiqués par les prêteurs irlandais. Cela est particulièrement vrai si vous faites partie de ceux qui tiennent toujours un taux hypothécaire de suivi, cependant, d’après ce que vous dites sur un taux variable, je suppose que cela ne s’applique pas à vous.

Le principe de base est qu’une personne rationnelle paiera le moins possible pour le crédit. Par conséquent, vous ne devriez pas rembourser votre prêt hypothécaire pendant que vous avez d’autres dettes plus chères en cours. Il en va évidemment de même si vous prévoyez la probabilité de devoir contracter des prêts non hypothécaires à l’avenir.

Mais ce n’est pas un problème pour vous. Vous n’avez pas vécu ici depuis neuf ans, votre seule implication financière en Irlande en ce moment semble aussi être cette propriété, ses revenus locatifs et l’hypothèque.

D’un autre côté, je suppose que vous n’avez pas d’autres prêts en cours dans le pays où vous résidez actuellement. Si tel est le cas, il peut être plus judicieux d’utiliser toute épargne ou de transférer tout excédent de vos revenus de location pour les rembourser.

Cependant, comme vous dites que vous avez accumulé suffisamment d’épargne à l’étranger pour rembourser intégralement cette hypothèque, il semblerait que vous n’y ayez pas non plus de dette en cours.

Autorisation documentaire

Rien ne vous empêche d’utiliser votre épargne à l’étranger pour rembourser votre prêt hypothécaire irlandais. Vous êtes hors d’Irlande depuis neuf ans et ne serez donc plus résident fiscal ici. Tant que les économies proviennent de revenus correctement imposés dans votre pays de résidence actuel, il n’y a aucun problème.

Le prêteur irlandais peut exiger une autorisation documentaire pour s’acquitter de ses obligations en matière de blanchiment d’argent, mais au-delà de cela, il n’y a rien de mal à cette décision.

Quant à la façon dont le remboursement anticipé vous affectera sur tout emprunt irlandais futur, vous accélérez déjà le paiement de ce prêt. Le remboursement intégral ne nuira pas à vos chances d’emprunter sur toute la ligne.

Le problème pour les banques – en particulier les banques irlandaises au cours de la dernière décennie – concerne les personnes qui ne peuvent pas satisfaire aux exigences minimales de leurs obligations de prêt. Cela affecterait clairement l’accès futur au financement, mais vous constatez que vous n’avez jamais manqué un paiement: vous avez plutôt montré au prêteur que vous avez une capacité de paiement plus forte que nécessaire.

Cela vous reviendra si vous avez besoin d’une hypothèque irlandaise à l’avenir. Cela ne comptera certainement pas contre vous.

Veuillez envoyer vos questions à Dominic Coyle, Q&A, The europe-infos.fr, 24-28 Tara Street, Dublin 2, ou par e-mail [email protected]