Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré que le gouvernement était «déçu» des problèmes qui se sont posés lors du déploiement du vaccin Covid-19 au cours des trois premiers mois de l’année, mais il a insisté sur le fait qu’il y avait eu «de très bons progrès» dans la protection des plus vulnérables.

Pendant ce temps, M. Martin a également déclaré que le Premier ministre britannique Boris Johnson lui avait clairement indiqué que la priorité du Royaume-Uni était de vacciner sa propre population avant d’administrer des doses à tout autre pays.

L’europe-infos.fr a rapporté mardi que l’Irlande devrait recevoir moins de la moitié des livraisons de vaccins Covid-19 qu’elle prévoyait initialement au cours des trois premiers mois de l’année, car les problèmes d’approvisionnement continuent d’entraver le programme de vaccination de l’État.

Près de 1,7 million de vaccins seraient livrés à l’Irlande au premier trimestre de l’année, le groupe de travail de haut niveau sur la vaccination contre Covid-19 prévoit début janvier.

À la fin de février, 520 000 doses avaient été fournies et les livraisons totales à la fin de mars ne devraient pas dépasser 850 000 doses.

Dans une allocution précédant la réunion du Cabinet de mardi matin, rapportée par RTÉ News, M. Martin a déclaré: «Nous sommes déçus du premier trimestre en ce qui concerne certains problèmes, mais en termes de protection des plus vulnérables, nous avons fait de très bons progrès. cette. »

Il a déclaré que l’impact des vaccins est «très positif en termes de travailleurs de la santé de première ligne, d’hôpitaux et de maisons de soins infirmiers en particulier et maintenant dans la communauté dans les plus de 80 ans. C’est donc une bonne nouvelle.

M. Martin a également déclaré: «En ce qui concerne le Royaume-Uni, le Premier ministre britannique m’a clairement indiqué que sa première priorité était évidemment de vacciner son peuple.

«Il serait évidemment très utile à l’Irlande si la situation se présentait, mais pour le moment, il doit se concentrer sur la vaccination de son propre peuple et d’ici là, il ne sera pas en mesure de donner des vaccins à qui que ce soit et il m’a fait remarquer que je penser était assez évident au départ en tout cas.

Le Taoiseach a également expliqué comment le gouvernement prendra conseil auprès de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) dans la semaine précédant le 5 avril, la première date à laquelle les restrictions actuelles de Covid-19 pourraient être assouplies.

Il a déclaré que le gouvernement «se concentrera sur les domaines que nous avons déjà identifiés en termes d’activités sportives de plein air … que nous avons indiqué que nous examinerions».

M. Martin a ajouté: «Cela dépendra des chiffres, mais nous faisons des progrès en tant que pays et je veux juste dire que pour les gens, leur adhésion à la réglementation est importante, en particulier dans le contexte de la variante.

«Il porte ses fruits. Nous réduisons très considérablement la pression exercée sur les travailleurs de la santé de première ligne maintenant, nous le faisons au cours des dernières semaines et nous continuerons de le faire tout au long du mois de mars.

«Et nous serons dans une meilleure position qu’avant le 5 avril pour prendre des décisions éclairées.»