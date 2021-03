La France va donner 500000 doses de vaccin aux pays les plus pauvres

PARIS – La France donnera 500000 doses du vaccin COVID-19 aux pays les plus pauvres d’ici juin, a déclaré mardi un conseiller de l’Elysée.

Mi-février, le président français Emmanuel Macron a exhorté les dirigeants des six autres pays les plus riches du G7 à donner entre 3 et 5% de leurs doses de vaccin aux pays les plus pauvres. À l’époque, ses conseillers ne pouvaient pas dire à combien de doses les 5 pour cent représenteraient.

« Ce qui compte pour le président, c’est que le mécanisme soit mis en place rapidement car il y a un besoin de vitesse, et c’est ce que la France fera en [giving] 500 000 doses d’ici juin, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que les doses seront déployées », a déclaré le responsable.

Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques françaises n’ont pas encore produit leur propre vaccin, et la France a souffert de retards de livraison des sites de production en Europe et aux États-Unis, comme la plupart des États membres de l’UE, mais Macron a été un ardent défenseur de la solidarité mondiale en ce qui concerne pour accéder au vaccin et aux diagnostics.

La quantité de doses que la France envisage d’administrer représente une infime partie de la quantité totale de doses qu’elle est censée recevoir. Jusqu’à présent, il a reçu plus de 7 millions de doses et les livraisons hebdomadaires sont attendu augmenter de manière significative à partir du mois d’avril.