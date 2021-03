La Banque d’Irlande aborde Davy, en crise, à propos d’un éventuel accord si un acheteur est recherché

La Banque d’Irlande a fait une approche exploratoire à Davy sur la possibilité de conclure un accord, si la société de bourse en crise cherchait à trouver un acheteur alors qu’elle luttait contre les conséquences d’une amende de la Banque centrale et réprimandait les violations des règles du marché.

Des sources affirment que cette approche était de haut niveau et a été considérée comme un jalon précoce à un moment où le directeur général par intérim de Davy, Bernard Byrne, qui a été nommé samedi à la suite de plusieurs départs de hauts dirigeants, tente de stabiliser l’entreprise.

Les porte-parole de Bank of Ireland et Davy, dont la valeur était estimée à environ 400 millions d’euros avant la crise, ont refusé de commenter.

Pendant ce temps, le directeur général de la conduite financière de la Banque centrale, Derville Rowland, a déclaré mardi au comité des finances d’Oireachtas que la longue enquête du régulateur sur un accord obligataire de 2014 au cœur du scandale de Davy «avait causé un jour de jugement» pour la plus grande société de bourse de l’État en ce qui concerne de sa gouvernance, de sa conduite et de sa culture.

‘Enquête minutieuse’

Cependant, elle a déclaré que les responsables de la Banque centrale n’avaient trouvé aucun signe d’activité criminelle présumée au cours de leur enquête qui les aurait obligés, par la loi, à faire des rapports à An Garda Síochána ou au bureau du directeur de l’application des lois.

«Je peux confirmer qu’au cours de cette enquête très méticuleuse et minutieuse, nous n’avons pas formé de suspicion pour soutenir les rapports à d’autres agences», a déclaré Mme Roland. Mais elle a ajouté qu’elle continuerait de dialoguer avec les autres autorités maintenant que l’enquête de la Banque centrale est terminée.

L’enquête du régulateur a révélé que 16 membres du personnel, y compris des hauts dirigeants, ont cherché à réaliser un profit en prenant l’autre côté d’un accord obligataire impliquant un client en 2014 – sans le dire ni à l’équipe de conformité de la société.

La décision de la Banque d’Irlande est considérée comme une approche opportuniste alors que Davy cherche à contenir la plus grande crise de ses 95 ans d’histoire, après avoir fermé son bureau d’obligations lundi après que l’Agence nationale de gestion du Trésor a retiré son autorisation en tant que courtier principal en obligations d’État. . Un certain nombre de sociétés cotées à l’Iseq qui retiennent Davy comme courtier d’entreprise surveillent également la situation.

Les observateurs du secteur affirment qu’il peut y avoir d’autres parties intéressées à Davy, mais la Bank of Ireland serait considérée comme l’acheteur le plus logique, avec son gros bilan et son activité irlandaise importante. L’opération de gestion de fortune de Davy est susceptible d’être d’un intérêt particulier, mais la banque serait également intéressée par ses activités commerciales, ont-ils déclaré.

Bank of Ireland, dans laquelle l’État détient une participation de 14 pour cent, détenait auparavant Davy, mais la direction du courtier l’a racheté en 2006 dans le cadre d’une transaction qui valorisait l’entreprise à environ 350 millions d’euros. Rival AIB a confirmé la semaine dernière avoir accepté de racheter Goodbody Stockbrokers, une entreprise qu’elle a été contrainte de se décharger il y a dix ans dans le cadre d’un plan de restructuration lié à son sauvetage des contribuables.

Acheteur potentiel

L’accord entre l’AIB et Goodbody souligne l’attrait de la capacité de gain gratuit des entreprises de courtage auprès des banques dans l’environnement actuel de taux d’intérêt bas et de demande de prêts en sourdine, qui a été aggravée par la pandémie de Covid-19.

Tout acheteur potentiel de Davy serait conscient de la nécessité d’une diligence raisonnable approfondie pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres problèmes dans l’entreprise. Mais une transaction gagnerait probablement le soutien du gouvernement compte tenu des préoccupations au niveau politique sur le fait que 16 anciens employés de Davy au centre de l’accord obligataire de 2014 continuent de détenir une participation majeure dans l’entreprise qui serait d’au moins 33 par cent.

Ils comprennent l’ancien PDG Brian McKiernan, le plus grand actionnaire individuel avec environ 13 pour cent, l’ancien vice-président Kyran McLaughlin et l’ancien directeur des obligations Barry Nangle. Tous les trois ont démissionné samedi. Tony Garry, ancien directeur général, et l’ancien responsable des actions institutionnelles David Smith, qui étaient également des acteurs clés parmi les 16, conservent également d’importants titres.

Le ministre d’État au ministère des Finances, Seán Fleming, a déclaré dimanche que Davy devait «très rapidement» répondre aux préoccupations concernant le fait que d’anciens hauts dirigeants impliqués dans un échange controversé d’obligations restent les principaux actionnaires du groupe.

Mme Roland a déclaré au comité des finances d’Oireachtas que le régulateur était «fortement concentré sur cette question».