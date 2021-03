Covid-19: les restrictions de verrouillage des touches devraient durer jusqu’à fin mai

Tork Serviettes Tork Linstyle - non-tissées - aspect+toucher textile - 39 x 39 cm - blanches - paquet de 50

BlancServiette non tissée - Epaisse et confortable, la serviette LinStyle® dure jusqu'à la fin du repas. Dimensions : 39 x 39 cm. Pliage: 1/4. Qualité Premium. 1 pli. 2 coloris : blanc et coquelicot. Paquet de 50 serviettes.