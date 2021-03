L’Irlande pourrait être «en réel problème» si une récente augmentation des cas de Covid-19 se poursuit, a averti l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet).

Après deux mois de baisse des chiffres, les progrès semblent avoir stagné et le nombre de reproduction pourrait maintenant être proche de 1, a déclaré jeudi soir l’expert en modélisation de Nphet, le professeur Philip Nolan, alors que 592 cas et 10 décès avaient été signalés.

Il a dit qu’il y avait «un peu d’inquiétude car cela pourrait être le début de quelque chose».

«Nous naviguons très près du vent. Une rafale de vent dans la mauvaise direction et nous sommes vraiment en difficulté.

Le nombre de cas obstinément élevé a été lié à la variante B117 plus transmissible et à une plus grande mobilité dans la population.

Le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a appelé le public à «s’en tenir à cela pendant deux à trois mois», après quoi des jours plus clairs devraient venir «sauf événements imprévus».

Un certain nombre de ministres ont déclaré qu’ils pensaient que le Cabinet devra brosser un tableau plus clair de la réouverture de la société lorsque des plans visant à alléger les restrictions seront envisagés au début du mois d’avril.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que des services tels que les coiffeurs pourraient ne pas rouvrir avant fin avril ou mai au plus tôt, mais qu’il serait envisagé d’assouplir la limite de déplacement de 5 km et les restrictions sur les rencontres à l’extérieur.

Cependant, des restrictions importantes devraient subsister jusqu’à la deuxième quinzaine de mai au moins.

Les résidents des foyers de soins, l’un des groupes les plus touchés par la pandémie, seront autorisés à effectuer deux visites par semaine pour des raisons humanitaires à partir du 22 mars, car les résidents bénéficieront du déploiement des vaccins Covid-19.

Critique

Le gouvernement et le HSE ont critiqué jeudi davantage le fabricant de vaccins AstraZeneca concernant la fiabilité de son calendrier de livraison, mais l’approbation du vaccin à usage unique Johnson & Johnson pour une utilisation dans l’UE a été bien accueillie.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que l’Irlande avait un accord préalable pour 600000 doses de Johnson & Johnson pour le deuxième trimestre de l’année, la première d’entre elles devant arriver fin avril.

L’Autorité de réglementation des produits de santé a déclaré qu’elle avait reçu un «petit nombre» de rapports associés à des caillots sanguins suite à l’inoculation du vaccin AstraZeneca. Les autorités sanitaires du Danemark, de la Norvège et de l’Islande ont temporairement suspendu l’utilisation du jab suite à des rapports similaires.

L’autorité a déclaré que la nature des rapports ne soulevait pas de préoccupation, et l’Agence européenne des médicaments a déclaré que le nombre de cas chez les personnes vaccinées n’était pas plus élevé que dans la population générale.