Comment la famille royale et les hauts responsables politiques de l’UE peuvent gagner plus d’argent

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

Au moment de la rédaction de cet article, la monarchie britannique s’est effondrée, les palais et les couronnes sont annoncés à la vente sur Facebook Marketplace (avec les bénéfices destinés à soutenir l’industrie de la pêche écossaise en faillite) et la famille royale est à la recherche de travail et de nouveaux endroits où vivre.

Il restera sans aucun doute quelques kilos pour acheter Liz et Phil, ainsi que Charles, de belles maisons (peut-être même trois chambres chacune et une salle de bain attenante), Anne et Edward peuvent emménager dans un jumelé ensemble, et Andrew peut résider au plaisir de sa mère à Wandsworth.

Mais maintenant que la maison de Windsor a été démantelée par la star de «The Boys and Girls Guide to Getting Down», que feront-ils pour gagner de l’argent supplémentaire?

Ne craignez rien, Nigel Farage, un autre Britannique qui divise avec des attitudes douteuses envers les étrangers, pourrait avoir la réponse. Farage ce mois-ci démissionné en tant que chef de Reform UK, le Brexit Party rebaptisé, pour passer plus de temps debout sur les plages du Kent montrant des bateaux pleins de migrants.

Il ramasse également l’argent après avoir rejoint Cameo (la plate-forme de partage de vidéos bizarre, pas les hitmakers funk des années 1980).

Oui, pour seulement 82 € (ou 63 £ si vous préférez – en parlant de qui, qui va être sur l’argent maintenant que la famille royale est finie? Adele? M. Bean? Rishi Sunak?), Vous pouvez demander à Farage d’enregistrer un message personnel «pour la fête des mères, un anniversaire, un mariage, pour surprendre quelqu’un. Mais je vous promets, je mentionnerai le Brexit, je mentionnerai Trump. Le cadeau idéal pour quelqu’un que vous méprisez.

Les personnalités politiques européennes ont mis du temps à entrer dans la loi de messagerie personnalisée, mais il y a beaucoup (d’anciens) grands noms des États-Unis sur le même site: l’ex-gouverneur de l’Alaska Sarah «Nous devons être aux côtés de nos alliés nord-coréens» Palin vous enregistrera un message pour 163 € (et pour le même montant, vous pouvez obtenir l’ancien porte-parole de Trump Sean Spicer); et l’éphémère directeur des communications de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci, ne facture que 45 € par message.

Les chiffres de l’UE manquent vraiment ici. Imaginez payer, disons, 200 € pour Ursula von der Leyen pour dire «Joyeux anniversaire, j’ai déclenché l’article 16» (ce serait aussi le seul moyen pour les médias non allemands de lui parler); ou remettre 150 € pour lancer des insultes à l’UE avec un accent russe pendant que le chef de la politique étrangère Josep Borrell est assis là en souriant.

COMPÉTITION DE CAPTION

«Bienvenue à la première réunion du conseil exécutif de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.»

La semaine dernière, nous vous avons donné cette photo:

Merci pour toutes les entrées. Voici le meilleur de notre sac postal (il n’y a pas de prix à part le cadeau du rire, qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est beaucoup plus précieux que l’argent ou l’alcool).

«Eh bien, j’ai toujours l’égalité et la fraternité», par Tom Morgan

