Jollia Collier Duo de cibles (plaqué or ou argent) - Atelier de famille

Ce collier personnalisable grâce à la gravure à la main sur l'une des cible se porte au quotidien. Plus qu'un bijou, c'est un symbole de tendresse que l'on ne veut plus quitter. Le collier à graver mesure 45 cm avec un réglage possible à 42 cm.