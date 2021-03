Sexton et O’Mahony mènent les hommages à Stander après avoir tous deux admis avoir été aveuglés par les nouvelles

Bien que CJ Stander ait compris pour la première fois que la fin de cette saison marquait un moment opportun pour se retirer du rugby professionnel en décembre dernier et en a discuté avec Johann van Graan et David Nucifora, il semble que sa décision ait beaucoup attiré ses coéquipiers. surprendre.

En tant que capitaine irlandais, Johnny Sexton a été le premier membre de l’équipe à être officiellement informé lorsqu’il a été appelé à une réunion lundi matin à la base de Carton House de l’équipe par Andy Farrell, avec Stander à ses côtés. Stander a par la suite informé le reste de l’équipe lors d’une réunion d’équipe lundi soir.

«Ouais, choqué. Je ne l’ai pas vu venir », a déclaré Sexton. «C’était la dernière chose pour laquelle je pensais être appelé. Littéralement, si vous m’aviez donné mille choses à deviner, cela ne serait même pas inscrit dessus.

«Écoutez, il a fait des choses pour la bonne raison. Sa femme et sa fille sont de retour en Afrique du Sud. Ils sont là depuis quelques mois et ils étaient là aussi pour le dernier verrouillage, donc cela fait des ravages. Vous prenez simplement une décision basée sur des raisons familiales et nous le respectons pour cela.

«C’est une grosse défaite face au Munster et au rugby irlandais. Il a été énorme pour les deux équipes au cours de la dernière, qu’est-ce que c’est, cinq, six ans donc, oui, très choqué mais nous lui souhaitons bonne chance et nous espérons que son dernier match en vert sera inoubliable », a ajouté Sexton en référence à la finale des Six Nations 2021 de samedi contre l’Angleterre au stade Aviva, qui sera désormais le 51e et dernier test de Stander pour son pays d’adoption.

«Pour être juste envers CJ, je pense que c’est pourquoi il l’a annoncé tôt. Il voulait s’en débarrasser car il est un gars d’équipe et il voulait ensuite se concentrer sur sa performance mais, en même temps, le faire de la bonne façon et l’annoncer avant son dernier match plutôt que de simplement s’éloigner et je pense que c’était la bonne chose à faire.

«Ce sera une grosse perte. Il a tellement contribué depuis son arrivée ici et nous lui souhaitons bonne chance. C’est pour les bonnes raisons.

Interrogé sur ce qui distingue Stander en tant que coéquipier, Sexton a déclaré: «C’est une personne formidable, avant tout. Vous ne pouvez pas être un bon coéquipier sans être très populaire dans le groupe. Et puis juste son éthique de travail.

«Je ne me souviens jamais qu’il ait raté un match. Peut-être par suspension après son carton rouge contre l’Afrique du Sud, mais en termes de blessure, peut-être que vous me direz un match qu’il a raté, mais je ne m’en souviens pas », a déclaré Sexton, citant l’attitude, la préparation et la ténacité implacables de Stander.

«J’ai joué contre lui de nombreuses fois et j’ai été la cible de quelques courses. Il a le plus grand respect pour quiconque a joué avec ou contre lui et lorsque vous avez terminé, c’est finalement ce que vous voulez.

«En tant que joueur, vous voulez gagner des choses, mais plus vous vieillissez, plus vous réalisez que vous voulez juste que vos propres coéquipiers vous respectent avant tout et que l’opposition pense que, oui, il est un très bon joueur et je je suis presque sûr qu’il a atteint cet objectif.

Peter O’Mahony sur CJ Stander: Peter O’Mahony: «C’est un père de famille, un ami incroyable, un coéquipier incroyable, mais surtout un ami incroyable. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Photographie: Dan Sheridan / Inpho



Cela nous en dit long sur la personnalité et les normes de performance de Stander.En dépit d’être un poisson hors de l’eau à son arrivée à Munster en 2012 et, de son propre aveu, à peine capable de parler anglais, il était le capitaine suppléant chaque fois que Peter O’Mahony était absent.

Le coéquipier provincial et irlandais de Stander a été également décontenancé.

«Très choqué de toute évidence quand il nous a tout raconté hier soir. Je ne l’ai pas vu venir, je pense que personne ne l’a fait », a déclaré O’Mahony qui, comme Sexton, a signé un nouveau contrat central et est plus âgé que Stander.

«Il a expliqué ses raisons et ce sont des raisons très valables, très nobles à mon avis. Tout le monde respecterait sa décision. L’homme a donné une somme incroyable à l’Irlande, à Munster également et à Limerick. Un coéquipier incroyable et il va redonner un peu à sa famille maintenant pour les sacrifices qu’ils ont faits pour lui.

«Nous espérons que cette semaine et les quelques mois restants où il joue avec nous sont aussi spéciaux que possible», a ajouté O’Mahony, qui est susceptible de revenir dans l’équipe après avoir terminé sa suspension pour le carton rouge qu’il a reçu. au premier tour contre le Pays de Galles.

O’Mahony a souligné «l’altruisme» et le «professionnalisme» de Stander comme des traits remarquables, et a ajouté: «Depuis le jour où il est arrivé à Munster, il a fait de son mieux pour adhérer à notre culture et maintenant il crée des morceaux de notre culture.

«C’est une personne que je pense toujours ‘à qui les enfants admirent-ils?’

«Vous voulez être quelqu’un que les jeunes gens admirent, je suppose que c’est un beau compliment à faire à quelqu’un. Il y a des enfants autour, pas seulement en Irlande, autour des îles britanniques et au-delà qui veulent être comme CJ.

«C’est un père de famille, un ami incroyable, un coéquipier incroyable, mais surtout un ami incroyable. Je ne peux pas en dire beaucoup plus.

Et en tant que concurrent?

«Vous voyez comment il se présente chaque semaine. Ce n’est un secret pour personne qu’il n’a jamais eu de blessure à long terme ou de toute sorte de blessure et c’est à la façon dont il prend soin de lui-même », a déclaré O’Mahony.

«Il apporte un avantage incroyable. C’est un entraîneur immaculé. Incroyablement coachable, sa capacité à écouter et à acquérir de nouvelles compétences. Le joueur qu’il est arrivé en tant que joueur qu’il est maintenant, il a parcouru un si long chemin et il est lapidé [information] des entraîneurs incroyables avec lesquels moi et lui-même avons passé du temps.

« Juste un compétiteur, nous l’avons tous vu jouer 50 fois pour l’Irlande et 150 pour Munster, il est juste compétitif avec tout et c’est ce qui a fait de lui un coéquipier si incroyable. »

L’entraîneur des attaquants de Munster Graham Rowntree, qui a été le premier entraîneur de Stander lors de la tournée des Lions en Nouvelle-Zélande il y a quatre ans, a admis: «Quelle perte. Vidé. Désolé de le voir partir. Ravi de le faire à ses conditions mais beaucoup de rugby à jouer avant de le faire.

«Quel choc pour nous tous. C’est un grand type, un grand joueur de rugby, mais un grand type plus important encore. Il va nous manquer ici. Littéralement, quelques grosses chaussures à remplir.

«Jour après jour, à chaque séance, il vide la boîte, à chaque match, il joue habituellement 80 minutes et donne tout à chaque séance d’entraînement. C’est un gars tellement gentil autour de la pièce, humble et professionnel mais aussi chaleureux.

« Il aime un peu le craic comme tout le monde ici mais il sera un grand personnage à remplacer. »

Il était trop difficile pour Rowntree de choisir un souvenir préféré de son travail avec lui.

«Crikey, la plupart des sessions, la plupart des mardis. Les mardis sont notre journée difficile et c’est lui qui mène la charge. Il se débrouille tranquillement, fait son travail, toujours plein d’encouragements. Honnêtement, je ne peux pas parler assez haut du gars, d’après mon expérience, il est l’un des meilleurs gars avec qui j’ai travaillé.

La déclaration de Stander a laissé la porte entrouverte pour une grande finale avec les Lions contre les Springboks cet été.

« Ils pourraient faire pire que de l’emmener parce qu’il a fait ses preuves sur la grande scène, il connaît aussi ces Sud-Africains, donc il peut faire pire que de choisir CJ », a osé Rowntree. « Cette [backrow] zone de sélection, j’en suis sûr, nous serons très disputés. »