Gibraltar exclut d’accepter des demandeurs d’asile en échange d’argent du Royaume-Uni

LONDRES – Gibraltar n’acceptera pas les demandeurs d’asile en échange d’espèces du gouvernement britannique.

Le territoire britannique d’outre-mer, situé à la pointe sud de la péninsule ibérique, et l’île de Man, une dépendance de la Couronne britannique autonome, ont été signalés comme deux endroits à l’étude par les autorités britanniques pour le traitement des demandeurs d’asile qui arrivent dans le Royaume-Uni

La proposition, fortement critiquée par les ONG et les partis d’opposition, est considérée comme faisant partie d’un plan plus large développé par le ministre de l’Intérieur Priti Patel pour réformer le système d’immigration britannique.

Le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, a déclaré jeudi que son gouvernement n’avait reçu aucune proposition concernant le traitement des demandeurs d’asile à Gibraltar et a rejeté les rapports des médias comme des «spéculations sans fondement».

Cependant, il a écrit à Patel pour lui dire que même si la proposition était authentique, Gibraltar ne serait pas en mesure de traiter le traitement des demandeurs d’asile du Royaume-Uni en raison de problèmes juridiques, des limites géographiques de The Rock et des négociations avec l’UE qui permettre la libre circulation avec l’espace Schengen après le Brexit.

«Nous ne renoncerons jamais à notre responsabilité d’aider là où nous le pouvons», a déclaré Picardo. «Notre géographie rend certaines choses difficiles, cependant, et le traitement des demandeurs d’asile vers le Royaume-Uni à Gibraltar en ferait partie.»

Il a ajouté: «L’immigration est un domaine de ma responsabilité en tant que ministre en chef en vertu de la Constitution de Gibraltar et je peux confirmer que cette question n’a été soulevée avec moi à aucun niveau. Je voudrais préciser que ce n’est pas [an] domaine dans lequel nous pensons pouvoir aider le Royaume-Uni »

Un message similaire a été repris par le gouvernement de l’île de Man. Un porte-parole a déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune proposition de ce type de Londres, mais a souligné que, comme l’île de Man «est autonome, le gouvernement britannique ne serait pas en mesure d’ouvrir une sorte de centre de traitement sur l’île sans son consentement».

Le parti travailliste a accusé le ministre britannique d’avoir avancé des propositions «inhumaines et ridicules» sur la manière de traiter les demandeurs d’asile. Le parti appelle plutôt à la réouverture des routes sûres.

«L’année dernière, ils parlaient de créer des vagues dans la Manche pour laver les bateaux et d’acheter des ferries et des plates-formes pétrolières pour traiter les demandes d’asile», a déclaré le secrétaire fantôme du parti d’opposition, Nick Thomas-Symonds. «Ces idées absurdes montrent que le gouvernement a perdu le contrôle et tout sentiment de compassion.»

Pressé sur les propositions rapportées lors de la conférence de presse quotidienne n ° 10, le porte-parole officiel du Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Nous avons déjà dit que nous devons réparer notre demandeur d’asile brisé pour le rendre ferme mais juste. Dans ce cadre, nous avons examiné ce que font de nombreux autres pays pour éclairer notre plan au Royaume-Uni, et nous présenterons nos plans dans les semaines à venir.