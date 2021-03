De belles années à venir alors que Tadhg Furlong entre dans la troisième phase de sa carrière

Pendant une grande partie de ses 11 mois à l’écart, Tadhg Furlong n’a pas pu voir même une lueur de lumière mais, avec un timing parfait, il est maintenant sorti au soleil. Le match d’aujourd’hui marque un jalon important sur son chemin de retour, un troisième départ successif et une chance opportune de sceller une place dans l’équipe des Lions avant de sceller également son avenir immédiat en signant un nouveau contrat central de deux ans avec l’IRFU.

Parmi les sept joueurs sous contrat central, celui de Furlong nécessitait toujours les négociations les plus longues étant donné que des raisons familiales et personnelles avaient conduit CJ Stander à décider de rentrer chez lui. Pas moins que Stander, et peut-être même plus, même s’il est qualifié irlandais, Furlong aurait une réelle valeur pour les clubs Top 14 ou Premiership.

Après tout, Furlong a commencé les trois tests Lions contre les All Blacks il y a quatre ans et, à 28 ans, entre probablement dans la fleur de l’âge et les têtes serrées de classe mondiale ne tombent pas exactement des arbres, en particulier en Irlande. Mais en plus de connaître sa valeur, Furlong avait donné la priorité à son retour sur ses négociations contractuelles.

L’Irlande a eu la chance d’avoir des têtes de tête de la qualité de John Hayes, Mike Ross et Furlong, et plus encore que jusqu’à ce que ce dernier ait des problèmes de dos et de mollet l’année dernière, les trois d’entre eux étaient si indestructibles.

Lors des 22 éditions des Six Nations depuis le début du millénaire, le triumvirat susmentionné a débuté 101 des 109 derniers matchs de l’Irlande. L’Irlande a un pourcentage de victoires un peu moins de 70% avec l’un des trios, contre un record de deux victoires, un match nul et cinq défaites sans eux.

Maintenant à la retraite depuis quatre ans, Ross travaille toujours dans l’industrie du logiciel, passant à un nouveau poste de directeur des ventes chez Amdocs, une société israélienne de logiciels de télécommunications qui emploie 25000 personnes dans le monde et dont les clients incluent Vodafone Ireland.

«Je lui parlais (Furlong) il y a un mois ou deux et il a dit que la longue mise à pied lui avait donné une chance de réussir la pré-saison; mange des poids un peu parce qu’il joue assez régulièrement ces dernières années », a déclaré Ross au europe-infos.fr cette semaine.

Ross, qui n’a aucun scrupule à utiliser le terme «de classe mondiale» pour décrire Furlong

En effet, depuis la saison 2015-16, Furlong a effectué des tournées estivales en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande (avec les Lions) et en Australie, ainsi que deux Coupes du monde.

Pourtant, malgré cela, il a généralement été limité à une vingtaine de départs pour la province et le pays au cours d’une même saison, ainsi que trois ou quatre matchs hors du banc. Même en incluant six apparitions pour les Lions il y a quatre ans, cela a porté le total de Furlong pour la saison 2016-17 à 30 matchs, dont quatre hors du banc. Cela souligne également la valeur et l’attrait de rester dans le système irlandais.

«Il y a une approche fermement unie entre les provinces et le syndicat», a déclaré Ross, qui n’a aucun scrupule à utiliser le terme «de classe mondiale» pour décrire Furlong, se contentant de raisonner: «Qui auriez-vous devant lui?»

Personne ne venant à l’esprit, il a conclu: « Eh bien, cela répond à cette question. »

Ce n’est qu’en regardant la contribution de Furlong lors du match d’ouverture contre le Pays de Galles que Brian O’Driscoll a admis qu’il avait oublié ce qu’un bon meneur de jeu, l’Irlande, a en tête.

Ross se souvient que Furlong avait démontré ses compétences de maniement depuis le début et cite un camée particulièrement accrocheur et marquant sur le banc lors d’une victoire à Cardiff alors qu’il venait d’avoir 22 ans en janvier 2015.

«C’était une piste rapide mais il était juste partout. J’étais comme ‘ah, je vais devoir faire attention à ce type. C’était comme un moment de merde. «J’ai vu le futur et il ne m’inclut pas». »

Pour un grand homme, mis à part son jeu de jambes désormais célèbre, Ross souligne également «l’explosivité et la rotation du rythme de Furlong».

«Il n’y a pas trop de gens qui ont ce package complet et offrent ce qu’il fait, sans parler de discuter de ces mesures contre l’Écosse», dit Ross à propos de quelque chose qu’il a déclaré: «C’était absolument dégoûtant. Il devrait avoir honte de lui-même. »

Ah oui, la ballétique de Furlong quitte son pied droit pour laisser George Turner et Finn Russell se débattre dans les airs dans les 22 irlandais la semaine dernière à Murrayfield. Il a été brillamment réglé sur Dancing Queen d’Abba et a incité Gift Grub à suggérer que Michael Flatley l’enrôlerait comme partenaire de danse.

Tadhg Furlong à la formation de l’équipe de rugby de l’Irlande à Blanchardstown, Dublin. Photographie: IRFU / Inpho



«Avez-vous vu le petit shimmy de Tadhg Furlong? Ah bejaysus et begorrah, avec un petit tremblement des hanches au milieu. Begob shure et tout, ça a réchauffé les coques de mon cœur irlandais de voir un Irlandais danser comme ça si près de Paddy’s Day partout en Écosse.

«L’accord est fait bejeesus. Meself et Tadhg ont réservé la 3 Arena quand tout est fini. Furlong et Flatley, «River Slaney Dance». »

En vérité, alors que Furlong a pris toute une vie de scories sur ses racines agricoles de Wexford dans le Campile, cette semaine, il aura probablement été mortifié par toute cette attention.

Après tout, un accessoire est jugé avant tout par sa mêlée.

« Il a eu un peu de mal contre la France », dit Ross, se rappelant la deuxième apparition de Furlong aux Six Nations à Paris en 2016 alors qu’il n’avait encore que 23 ans. « Mais vous avez besoin de ces jours dans votre développement et je ne pense pas que je » J’ai vu quelqu’un prendre le dessus depuis.

«Il y a eu une ou deux mêlées, mais rien de manière cohérente. Le frottement du green ira toujours contre vous, et quelques décisions d’arbitrage, comme une tête serrée, mais sa mêlée n’est certainement pas quelque chose que vous pouvez qualifier de défaut.

«L’Angleterre est toujours fière de sa mêlée. Rien n’a vraiment changé ‘

Leinster et l’Irlande ont également soigneusement géré son retour en jeu, juste à temps pour ce Six Nations. Avec seulement une sortie de retour de 40 minutes pour Leinster contre les Scarlets avant de passer près d’une demi-heure sur le banc lors des deux premiers matchs, puis de 47 et 55 minutes contre l’Italie et l’Écosse.

«Il va plutôt bien, étant donné qu’il n’avait pas joué depuis près d’un an», dit Ross. « Habituellement, il faut environ trois ou quatre départs avant que vous soyez en forme. »

Encore une fois, hélas, il serait presque gagner du temps à l’Aviva ce soir pour présenter ceux qui regardent plutôt que de jouer, et le «spectateur» le plus notable sera le masqué Warren Gatland. Comme ce fut le cas ici lors du dernier samedi il y a quatre ans, ce tête-à-tête anglo-irlandais aura une influence significative sur la composition de l’équipe des Lions en cas de série de tests contre l’Afrique du Sud cet été.

À elle seule, la bataille au premier rang mettra en vedette trois accessoires qui ont figuré dans les trois tests contre les All Blacks, lorsque Mako Vunipola était la tête libre de départ, Furlong la tête de tête de départ et Kyle Sinckler la tête de remplacement.

«L’Angleterre est toujours fière de sa mêlée», dit Ross. «Rien n’a vraiment changé. Si vous reculez dans le coup de pied arrêté, cela aspire la vie d’une équipe. J’ai fait partie d’équipes qui ont sucé la vie de l’opposition ou qui nous ont fait perdre la vie, et la mêlée est souvent un excellent point de départ pour cela.

En regardant les accessoires anglais, Ross s’aventure que Vunipola n’est «pas le scrummager le plus destructeur, mais il ne recule pas. Mako verrouille bien la mêlée et il fait sa magie sur le terrain. Ellis Genge est un perdant beaucoup plus agressif et parfois cela fonctionne pour lui ou travaille contre lui.

«Kyle (Sinckler) est super sur le terrain et assez décent dans la mêlée. Il court bien avec le ballon en main. Will Stuart est un peu plus old school, un peu plus serré que Kyle, mais il est toujours assez léger, et ce sont tous les deux de très bonnes options pour l’Angleterre.

Vunipola et le talonneur de remplacement anglais Jamie George, ainsi que Maro Itoje et Billy Vunipola faisaient partie de la mêlée des Saracens qui a sérieusement endommagé un pack de Leinster manquant Furlong lors du quart de finale de la Heineken Champions Cup en septembre dernier au stade Aviva.

Tadhg Furlong des Lions en action lors des All Blacks de Nouvelle-Zélande contre les Lions britanniques et irlandais à Auckland, Nouvelle-Zélande en 2017. Photographie: Nigel Marple / Reuters



Mais Ross pense que la mêlée irlandaise a appris de ce jour-là en copiant fondamentalement la façon dont la mêlée des Saracens prépare leurs cinq arrières. Plus tôt cette semaine, Ross a aidé à lancer la compétition Team Of Us-Together for Childline de l’ISPCC Childline, soutenue par Vodafone et Irish Rugby, et a déclaré que l’Irlande avait «peaufiné la configuration de la mêlée» à la lumière de ce match des Saracens.

«Auparavant, ils avaient une sorte d’approche de tir à la fronde, le numéro huit enlevant le poids des deuxièmes rangées et les poussant à l’intérieur. Maintenant, ils restent en bas, les deuxièmes rangées restent sur leurs genoux jusqu’à l’appel d’affectation, puis ils remontent, ce qui , au lieu de frapper en deux temps, vous allez juste exploser, tout le poids continue tout de suite.

« Fogs a appris de Saracens v Leinster l’année dernière et la configuration était vraiment belle », a déclaré Ross en référence à l’entraîneur de mêlée irlandais John Fogarty. « Cela semble équilibré, cela semble stable et cela semble puissant. »

En ce qui concerne le match lui-même, Ross pense que les deux équipes recherchent une forme cohérente. «J’aimerais penser que comme l’Irlande est à domicile et contre l’Angleterre, nous choisirons cela comme le jour pour produire notre performance la plus constante des Six Nations.»

Il y a également eu une croissance de Furlong en tant que personnalité au sein de cette équipe irlandaise. Même lorsqu’il l’a interviewé en septembre 2013, alors qu’il était âgé de 20 ans à l’académie et qu’il devait encore faire ses débuts à Leinster six semaines plus tard, Furlong était un garçon engageant et vif d’esprit.

Mais même en prenant une pause dans l’entraînement satisfait et en travaillant sur la famille en avril dernier, vous ne l’auriez pas nécessairement choisi comme l’un des six dirigeants de l’équipe.

Et, selon Johnny Sexton, une société de plus en plus influente également.

«Tadhg est l’un des gars qui a intensifié massivement, surtout depuis qu’il est revenu de sa blessure. Il faisait également partie du groupe de direction l’an dernier, mais il nous a manqué à cet égard.

«C’est un gars qui parle doucement, mais il est vraiment branché. Surtout pour un accessoire! Il a un cerveau de rugby exceptionnel. Il a son doigt sur le pouls. Il connaît l’humeur du groupe. Il sent vraiment bien les choses.

«Il sait quand on est un peu mal et depuis son retour, je ne sais pas ce qu’il a fait au cours des 10 derniers mois, mais il est vraiment sorti de sa coquille et a pris un énorme rôle de leadership au sein du groupe. À l’avenir, il jouera également un rôle important dans ce domaine.

De plus, les meilleures années de Furlong devraient encore être devant lui.

«Le gros problème avec le rugby est que, généralement, lorsque vous avez dix ans d’expérience, vous savez de quoi vous faites, puis vous devez vous arrêter parce que votre corps abandonne», note Ross ironiquement. «Mais il est déjà sur la scène depuis près de dix ans, donc il arrive maintenant à l’apogée de ses pouvoirs.

«Dans les trois ou quatre prochaines années, il devrait être dans la fleur de l’âge. Il a fait des erreurs, il a appris et il a la croissance d’un homme. C’est juste une course contre Father Time maintenant.

Il a tenu la riche promesse de ses années de mineur et d’académie, il s’est établi en première ligne du jeu pour vivre la première interruption inévitable de ce graphique. Maintenant, entrant dans ce qui semble être la troisième phase de la carrière de Furlong, ce devraient être ses années de générosité.