Tous les employés devraient avoir le droit de se déconnecter du travail à partir d’aujourd’hui

Tous les employés auront à partir de jeudi le droit de se déconnecter du travail et d’avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée en vertu d’un nouveau code de pratique officiel, a déclaré le Tánaiste et ministre de l’Entreprise et de l’Emploi Leo Varadkar.

Il a déclaré que le droit de se déconnecter donnerait aux employés le droit de «quitter» leur travail en dehors des heures de travail normales, y compris de ne pas avoir à répondre immédiatement aux e-mails, appels téléphoniques ou autres messages.

M. Varadkar signera jeudi le nouveau code de bonnes pratiques sur le droit à la déconnexion qui a été élaboré par la Commission des relations professionnelles (CMR).

Jeudi séparément, le Tánaiste invitera également des soumissions sur ses projets visant à inscrire le droit des employés à rechercher le travail à distance dans la loi.

Le ministère de l’Entreprise et de l’Emploi a déclaré que les deux initiatives faisaient partie du plan global de M. Varadkar «pour créer des modalités de travail plus flexibles et favorables à la famille, y compris le travail à domicile et des horaires plus flexibles».

Le nouveau code de pratique comprend:

* Le droit d’un employé de ne pas avoir à effectuer régulièrement un travail en dehors de ses heures de travail normales.

* Le droit de ne pas être pénalisé pour avoir refusé d’assister au travail est important en dehors des heures normales de travail.

* L’obligation de respecter le droit d’autrui à se déconnecter (par exemple, en ne envoyant pas régulièrement d’e-mails ou d’appels en dehors des heures de travail normales).

Le nouveau code stipule que si le non-respect de ses dispositions ne constitue pas en soi une infraction au titre de la loi de 2015 sur les relations de travail, la même législation maintient que dans toute procédure devant un tribunal, le tribunal du travail ou le WRC, un code de pratique est recevable. en évidence.

Il dit que «toute disposition du code qui paraît au tribunal, à l’organe ou à l’officier concerné comme pertinente pour toute question soulevée dans la procédure doit être prise en compte pour trancher cette question».

M. Varadkar a déclaré: «Le code de bonnes pratiques entre en vigueur immédiatement et s’applique à tous les types d’emploi, que vous travailliez à distance ou non. Cela aidera les employés, quel que soit leur travail, à trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à cesser de travailler en dehors de leurs heures de travail normales. »