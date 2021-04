Le chaos des vaccins éclate en Pologne

VARSOVIE – Le système de vaccination contre les coronavirus géré par le gouvernement polonais a sombré dans le désarroi jeudi en ouvrant de manière inattendue les enregistrements de jab pour tous les plus de 40 ans avant qu’un ministre ne se précipite pour dire que tout cela était une erreur.

Selon des annonces antérieures, seuls les plus de 60 ans – ainsi que les personnes à risque médical élevé et certaines professions – sont actuellement éligibles. Le système devait être ouvert progressivement aux personnes de 50 ans et plus au cours du mois d’avril, suivi d’une plus grande disponibilité en mai.

Cependant, le système en ligne a commencé à permettre les inscriptions de toutes les personnes de plus de 40 ans ce matin. Le site de vaccination du gouvernement a même tweeté: « Ce n’est pas celui du poisson d’avril ».

Mais en quelques heures, Michał Dworczyk, le responsable du programme de vaccination, a affirmé qu’il y avait eu une « erreur ».

« Certains membres du groupe des 40-59 ans se sont inscrits pour les mandats d’avril en raison d’une erreur. À cause de cela, je suspends temporairement les inscriptions, ce dont nous nous excusons », at-il m’a dit.

Il a dit que les plus jeunes devraient obtenir des rendez-vous de jab en mai; ceux qui ont des rendez-vous en avril seront contactés et communiqués ultérieurement.

La situation chaotique autour du programme de vaccination survient alors que la pression politique monte sur le gouvernement pour montrer qu’il contrôle la situation. Aujourd’hui, 621 décès et un record de 35251 nouveaux cas, selon au ministère de la Santé.

L’opposition a fustigé le gouvernement sur les problèmes.

« Dworczyk a fait sauter tout le système de vaccination », tweeté Sławomir Nitras, député du parti d’opposition Plateforme civique.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. Qu’il s’agisse de prix des médicaments, d’EMA, de vaccins, de produits pharmaceutiques et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique des soins de santé. E-mail [email protected] pour un essai gratuit.