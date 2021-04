Les Irlandais blancs au Royaume-Uni gagnent 41% de plus que les Britanniques blancs, selon un rapport sur l’écart salarial

Les Irlandais blancs au Royaume-Uni gagnent «nettement plus» que les Blancs britanniques moyens, selon un rapport sur l’écart de rémunération d’origine ethnique au Royaume-Uni.

Le rapport de la Commission sur les disparités raciales et ethniques a révélé que l’écart entre les gains horaires moyens de tous les groupes ethniques et des Britanniques blancs était de 2,3%, les groupes ethniques gagnant en moyenne moins.

Mais pour les Chinois, les Indiens et les Irlandais blancs, les revenus moyens dépassent ceux des Britanniques blancs, les Irlandais étant les mieux payés de tous.

Les recherches ont montré que les Irlandais blancs gagnaient 41% de plus que les Britanniques blancs. Les chiffres équivalents pour les populations chinoise et indienne étaient de 23% et 15%, respectivement.

Les groupes qui gagnent moins que les Britanniques blancs comprennent les communautés pakistanaises et mixtes d’Afrique blanche / noire, qui gagnent 15% de moins.

Le rapport a révélé que si les Irlandais blancs obtenaient de très bons résultats en termes de niveau d’instruction, les enfants des Gens du voyage irlandais se situaient au bas de la fourchette, tout comme les enfants des communautés tsiganes et roms blancs.

Succès « exceptionnel »

Le rapport indiquait qu’un soutien spécial était nécessaire pour les personnes des Caraïbes noires, des Caraïbes mixtes blanches et noires, des voyageurs d’origine irlandaise, des Tsiganes et des Roms, des garçons pakistanais issus de milieux socio-économiques défavorisés et des jeunes Britanniques blancs de statut socio-économique inférieur.

«Néanmoins, le niveau de succès connu par de nombreuses minorités ethniques au Royaume-Uni est exceptionnel et devrait être reconnu comme tel», indique le rapport.

Certains groupes ont vivement réagi au rapport, affirmant qu’il minimisait le rôle du racisme, tandis que le départ de Downing Street du plus haut conseiller noir du Premier ministre Boris Johnson, Samuel Kasumu, la même semaine que la publication du rapport historique a également été saisi par les critiques. . Downing Street a déclaré que toute suggestion selon laquelle la démission était liée au rapport était «complètement inexacte».

Dans son rapport, la commission s’est déclarée préoccupée par l’utilisation d’un «langage imprécis et souvent trompeur sur la race et le racisme». Il s’est dit préoccupé par la tendance à utiliser le terme de racisme pour rendre compte de chaque disparité observée.

Préjugé racial

«Cela est important parce que plus les choses sont expliquées en raison de préjugés raciaux, plus il apparaît que la société est opposée aux minorités ethniques, ce qui à son tour peut décourager les membres des minorités ethniques de poursuivre leurs objectifs.»

L’utilisation du terme Bame (noir, asiatique et ethnique minoritaire) n’était plus utile, a déclaré la commission, car il dissimulait d’énormes différences entre les groupes ethniques. Il a dit que s’il est possible d’avoir un désavantage racial sans racistes «alors nous devons chercher ailleurs les racines de ce désavantage».

Sur la question de savoir pourquoi certains groupes ont transcendé le désavantage plus rapidement que d’autres, il a noté la forte incidence de l’éclatement de la famille et des familles monoparentales dans certains groupes ethniques.

Alors que 14,7% des familles britanniques étaient des familles monoparentales, ce chiffre est passé à 63% avec la communauté noire des Caraïbes et à 42% avec la communauté noire africaine. En revanche, le chiffre équivalent pour la communauté indienne n’était que de 6 pour cent.

Des attitudes différentes à l’égard de l’intégration; des attitudes différentes à l’égard des femmes sur le lieu de travail; où au Royaume-Uni les différentes communautés ethniques avaient tendance à vivre; et les compétences linguistiques ont également été examinées par la commission.