Un homme décédé après avoir eu des difficultés à nager au large de la côte nord de Dublin était un étudiant en médecine de dernière année.

Ali Hejazi, d’Arabie saoudite, a été tiré de l’eau d’une plage connue localement sous le nom de plage cachée près du phare de Baily à Howth, vendredi après-midi.

Le Royal College of Surgeons Ireland (RCSI) a confirmé que le jeune homme de 26 ans devait terminer ses études au collège plus tard cette année.

«Le RCSI est profondément attristé d’apprendre la mort de M. Ali Hejazi, étudiant en médecine de dernière année, décédé hier à la suite d’un tragique accident de noyade», a déclaré une porte-parole dans un communiqué à l’europe-infos.fr.

«Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Ali au RCSI.»

L’ambassade saoudienne et le bureau culturel fournissent une assistance à la famille de M. Hejazi.

«Malheureusement, en raison des restrictions actuelles, nous ne pouvons pas nous rassembler en tant que communauté pour le moment», a ajouté la porte-parole du RCSI.

«Cependant, une gamme de soutiens a été mise en place pour nos étudiants.

«Les drapeaux du collège volent en berne en signe de respect envers M. Hejazi. Qu’il repose en paix. »

Le centre de coordination de sauvetage de la Garde côtière irlandaise a reçu un appel 999 vendredi après qu’un nageur a été repéré en difficulté dans la mer au large de Howth.

L’équipe de sauvetage de la Garde côtière Howth, ainsi que le canot de sauvetage Howth RNLI et l’hélicoptère de sauvetage 116 de la Garde côtière ont été alertés et ont répondu immédiatement.

L’équipe de sauvetage de la Garde côtière est arrivée sur les lieux et a ramené l’homme à terre, où les ambulanciers paramédicaux des pompiers de Dublin et du service national d’ambulance l’ont soigné.

Le sauvetage 116 de la Garde côtière l’a treuillé à bord de l’hélicoptère et l’a transféré dans une ambulance en attente où il a été conduit à l’hôpital Beaumont. Il a été déclaré mort peu de temps après.

Un porte-parole de la Garda a décrit l’incident comme «un accident tragique».

La Garde côtière a appelé les gens à faire attention près de l’eau pendant le week-end de Pâques et à communiquer avec la Garde côtière au 999 ou au 112 s’ils pensent voir quelqu’un en difficulté.

Toute personne qui aperçoit une personne en difficulté dans l’eau a été exhortée à rester sur les lieux, si cela est sûr et possible, jusqu’à ce que les secours arrivent, car il est plus facile pour les services d’urgence de localiser la personne en difficulté.