Spécial Confidentiel UE: Stephen Brown – Une appréciation audio

Cette édition spéciale du podcast EU Confidential reflète la vie et la carrière de Stephen Brown, rédacteur en chef de POLITICO Europe, décédé d’une crise cardiaque le mois dernier à l’âge de 57 ans.

Brown a poursuivi une carrière exceptionnelle en tant que correspondant à l’étranger qui l’a emmené de la pointe de l’Amérique du Sud au cercle polaire arctique. Il a ensuite fait un acte de foi pour profiter d’un deuxième acte extraordinaire alors qu’il s’épanouissait comme jamais auparavant, contribuant à changer le visage du journalisme européen.

Mais Brown n’a jamais été suffisant ou pompeux, et son autodérision et son humour sec transparaissent dans ses propres mots et dans les souvenirs d’amis et de collègues.

Le programme offre une chance aux lecteurs de POLITICO et aux auditeurs de EU Confidential d’en savoir plus sur l’homme qui a tant dirigé le journalisme de la publication au cours des six dernières années.

Le rédacteur en chef de POLITICO pour l’UE, Andrew Gray, présente cette appréciation audio. Il présente des contributions de personnes qui ont travaillé avec Brown de Buenos Aires à Bruxelles et la voix de Brown lui-même, à partir d’apparitions publiques et d’entretiens au fil des ans.

Les contributeurs incluent Juan Bustamante, journaliste vidéo Reuters à Buenos Aires; Paul Taylor, ancien rédacteur en chef des affaires européennes à Reuters et maintenant chroniqueur de POLITICO; Matthew Kaminski, rédacteur en chef de POLITICO aux États-Unis; et Hans von der Burchard, Saim Saeed, Lili Bayer, Zoya Sheftalovich, Sarah Wheaton, James Randerson et Eddy Wax de POLITICO Europe.

Le programme a été réalisé par Cristina Gonzalez et Andrew Gray. Il présente de la musique de Craig Winneker et Bjarke Smith-Meyer. Un merci spécial à Natasha Bernard, Camille Gijs, Eddy Wax et le service des carrières de l’Université de Cambridge.