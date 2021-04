«  Je veux déménager chez moi, mais cela pourrait être dangereux pour nous en tant que couple gay d’y vivre  »

Question: J’ai déménagé en Irlande depuis un pays en développement il y a près d’une décennie pour travailler avec une grande entreprise internationale. J’ai travaillé très dur et ma carrière a dépassé mes ambitions initiales. Ma vie de jeune homme gay et auparavant enfermé s’est transformée depuis que je suis venu vivre ici, et je me sens maintenant libre d’être qui je veux être.

Il y a quatre ans, j’ai rencontré et je suis tombé amoureux d’un homme de près de 10 ans plus jeune que moi. À l’époque, il ne s’était pas manifesté auprès de ses amis et de sa famille, et je l’ai aidé à le faire. En toute honnêteté, sa famille a probablement toujours su qu’il était gay et ils m’ont accueilli chez eux en tant que partenaire à bras ouverts.