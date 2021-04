Le nouveau départ de la Libye est le nouveau défi de l’Europe

Mary Fitzgerald est une chercheuse spécialisée en Libye.

La capitale libyenne a rarement accueilli autant de visites de haut niveau en provenance d’Europe qu’elle l’a fait au cours du mois dernier. Il y a deux semaines, les ministres des Affaires étrangères italien, allemand et français ont atterri à Tripoli pour une visite conjointe. Le week-end dernier, le président du Conseil européen, Charles Michel, était en ville. Cette semaine, les Premiers ministres italien, grec et maltais ont effectué des voyages séparés.

Le centre de toute cette attention est le gouvernement d’unité nationale (GNU) nouvellement installé, la première autorité unifiée de la Libye depuis 2014 et le produit d’un processus soutenu par l’ONU qui a suivi une guerre dévastatrice à Tripoli.

L’espoir est grand que le nouveau gouvernement sera en mesure de consolider la stabilité fragile qui a été si douloureusement acquise. Pour que cela se produise, cependant, les dirigeants européens devront démontrer qu’ils ont tiré les leçons de ce qui a mal tourné la dernière fois – et travailler ensemble pour aider le gouvernement légitime plutôt que d’exporter leurs propres rivalités dans le pays déjà brisé.

Lorsque Michel a atterri dimanche, de nombreux Libyens fêtaient le deuxième anniversaire du début de la guerre de Tripoli, lorsque Khalifa Haftar, un commandant basé dans l’est de la Libye soutenu par les Émirats arabes unis, la Russie et l’Égypte, a lancé une offensive contre la autorité reconnue (connue sous le nom de Gouvernement d’accord national ou GNA).

La décision audacieuse de Haftar – il a commencé l’assaut le jour où le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres était en visite pour approuver une conférence de paix imminente – a déclenché 18 mois de combats, a attiré des mercenaires étrangers de toutes parts et a davantage internationalisé le conflit libyen. Cela a pris fin après que l’intervention turque – à la demande du GNA – ait contribué à modifier l’équilibre des forces militaires et obligé Haftar à se retirer, avec les mercenaires russes qui avaient gonflé ses rangs.

Cette histoire est importante non seulement parce que la guerre de Tripoli jette encore une longue ombre à l’intérieur de la Libye, mais aussi parce qu’en Europe les récits officiels de ce qui s’est passé – et de la réaction de l’Europe – sont souvent en contradiction avec les perceptions libyennes. Lorsque Haftar a bouleversé les efforts de paix avec son attaque contre la capitale en 2019, les Européens ont généralement semblé timides pour le blâmer, s’en tenant à la main tordue de «tous les côtés». Pour ceux assiégés par Haftar, il semblait que les Européens hésitaient, ou pire, attendaient de voir si le général septuagénaire pouvait remporter une victoire. La croyance que le soutien tacite de Paris a enhardi Haftar a nourri le sentiment anti-français.

Un cessez-le-feu en octobre dernier a permis la reprise d’un processus onusien qui s’appuyait sur les efforts diplomatiques allemands et qui a abouti au Forum de dialogue politique libyen (LPDF), dont est issu le nouveau gouvernement. Composé du Premier ministre Abdulhamid Dabaiba et d’un conseil de présidence composé de trois membres, il a un mandat limité. Sa tâche principale est de guider le pays vers les élections nationales prévues pour décembre tout en s’attaquant au COVID-19 et en améliorant les services de base entre-temps. La nomination de Dabaiba par le LPDF a été éclipsée par des allégations d’achat de voix.

Magnat de la ville portuaire de Misrata, Dabaiba tient à présenter la Libye comme ouverte aux affaires, un message qui semble avoir motivé ses récentes discussions avec les visiteurs européens. Les missions diplomatiques qui ont été évacuées vers Tunis après que la Libye soit entrée dans le conflit civil en 2014 sont de retour dans la capitale libyenne.

L’ambassade de France a rouvert ses portes fin mars. Les États-Unis et la Chine ont indiqué qu’ils aimeraient eux aussi voir le retour de leurs diplomates. Tripoli bourdonne de discussions sur les contrats de reconstruction et autres accords d’investissement. Il est tentant de se laisser prendre à l’optimisme de ce moment, mais les Européens devraient tenir compte des nuages ​​d’orage potentiels à l’horizon.

S’il est vrai que la Libye est dans une meilleure situation qu’il y a un an, personne ne devrait sous-estimer les difficultés à venir. Les nouvelles réalités du pays incluent une influence turque accrue dans son ouest et une présence russe bien établie plus à l’est, dans lesquelles les Européens devront naviguer.

L’ambivalence de Haftar envers le nouveau gouvernement est remarquable. Les tentatives d’unification des forces militaires montrent des signes de ralentissement. Les combattants étrangers envoyés par la Turquie d’un côté et les alliés de Haftar de l’autre sont toujours présents, malgré les promesses de cessez-le-feu selon lesquelles ils partiraient d’ici janvier.

Ce qui se passera ensuite dépendra des décisions qui auront lieu à Tripoli – mais aussi dans les capitales européennes. La tenue d’élections nationales en Libye dans huit mois semble ambitieuse, non seulement en raison de la précarité de la situation sécuritaire, mais aussi parce que le cadre constitutionnel d’un tel scrutin reste contesté. La précipitation des États membres de l’UE à défendre leurs propres intérêts à un moment aussi délicat risque de répéter les erreurs du passé et de compromettre les perspectives de stabilité à plus long terme.

La participation de la Turquie présente un autre défi. S’engager avec Ankara sur la Libye sera plus facile pour certains que pour d’autres. Lors de sa visite à Tripoli cette semaine, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a fait pression pour l’annulation de l’accord controversé sur la délimitation des zones maritimes que le GNA a signé avec la Turquie en novembre 2019.

Compte tenu des défis, un effort européen véritablement unifié pour soutenir les acquis de ces derniers mois est essentiel. Trop souvent, les Libyens ont vu des États membres de l’UE saper la possibilité d’une approche commune constructive et efficace. La restauration de la crédibilité européenne en Libye commence là.