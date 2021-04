Charles Michel sur Sofagate: «  Je regrette profondément cette situation  »

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a admis qu’il avait peut-être commis une erreur lors de ce qui a été surnommé Sofagate, mais a déclaré qu’il craignait que la prise de parole n’ait provoqué un incident diplomatique.

Dans une interview télévisée avec le radiodiffuseur belge LN24 jeudi soir, Michel a donné son point de vue sur l’affaire, dans laquelle, lors d’une visite à Ankara mardi, il a pris place aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdoğan tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était relégué dans un canapé.

L’épisode a provoqué l’indignation, y compris parmi les principaux députés européens, les critiques affirmant que Michel n’aurait pas dû accepter la disposition des sièges et s’opposant au traitement de von der Leyen.

«Je regrette profondément cette situation», a déclaré Michel dans l’interview, ajoutant que c’était une «image désastreuse» et qu’il aurait souhaité avoir agi différemment.

«Je peux vous dire que j’ai rembobiné [the scene] dans ma tête… j’aimerais tellement revenir en arrière, revenir en arrière. Si je pouvais le faire, je ferais en sorte qu’il n’y ait aucune ambiguïté », a déclaré le président du Conseil.

Tout en admettant que ses actes avaient été «peut-être une erreur», Michel a également défendu son comportement, affirmant qu’il y avait eu deux raisons principales pour qu’il prenne place.

Il a déclaré avoir «noté qu’un problème se poserait mais j’avoue aussi qu’au moment de cette situation, j’étais convaincu que réagir, peu importe comment j’aurais réagi, aurait présenté le risque d’être perçu comme une forme de paternalisme, car Ursula elle-même avait exprimé sa désapprobation du sujet d’une manière claire et sans ambiguïté », a déclaré Michel.

«C’était peut-être une erreur de ma part, mais sur le moment, c’était ma réaction parce que c’est ma façon de comprendre une relation d’égalité entre les hommes et les femmes», a-t-il ajouté.

La deuxième raison, sur laquelle Michel a insisté à plusieurs reprises au cours de l’entretien, était qu’il ne voulait pas bouleverser le fragile dialogue politique avec Erdoğan.

«Cette réunion a suivi… des mois de préparation politique et diplomatique», a-t-il déclaré. «On peut dire que j’aurais dû faire ceci ou cela, [but] J’avais la conviction que cela provoquerait un accident beaucoup plus grave qui détruirait la capacité très fragile … d’avoir enfin des relations un peu moins négatives avec la Turquie.

«Il y avait des enjeux fondamentaux pour l’Europe: en termes de migration, en termes de lutte contre le terrorisme, en termes d’accord économique.»

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, qui s’est assis sur un autre canapé lors de la réunion de mardi, a minimisé la confusion entourant la disposition des sièges lors d’un entretien avec les journalistes jeudi, affirmant que la Turquie avait satisfait à toutes les exigences du protocole de l’UE, selon Anadolu, une société d’État turque. agence.