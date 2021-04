Les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité après les vacances de Pâques, dit Nphet

Les écoles restent un «environnement à faible risque» et les enfants peuvent retourner en classe en toute sécurité, a déclaré le président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet.

Le professeur Philip Nolan a déclaré que Nphet avait examiné les données relatives à l’infection à Covid-19 dans les écoles avant un retour complet dans toutes les écoles lundi après les vacances de Pâques.

Les données montrent une «augmentation modérée et transitoire» des cas de Covid-19 après un retour à l’école, mais cela peut être attribué à une détection accrue liée à une augmentation des tests.

Lors d’une poussée, l’incidence chez les enfants est généralement inférieure à la moyenne de la population, mais vers la fin de la poussée, elle converge avec la moyenne de la population.

Il y a eu deux augmentations récentes de l’incidence chez les enfants, début février et mi-mars, a expliqué le professeur Nolan.

Lors d’une poussée, les incidences augmentent chez les 19-24 ans au début suivis des adultes entre 25 et 64 ans, puis des adolescents et plus tard chez les enfants qui convergent lentement vers la moyenne de la population vers la fin de la poussée.

La première augmentation du nombre d’enfants s’est produite au début de février, juste après que le ministère de la Santé ait repris les tests sur les contacts étroits asymptomatiques, qui avaient été interrompus pendant la majeure partie de janvier.

Les enfants sont plus susceptibles d’être asymptomatiques et le nombre d’infections asymptomatiques détectées chez les enfants a fortement chuté en janvier et la reprise des tests de contact rapproché a conduit à une augmentation apparente de l’incidence en février.

La deuxième augmentation s’est produite à la mi-mars après la première phase de la réouverture de l’école. Elle était associée à un très haut niveau de référence pour les tests, car les parents, les écoles et les médecins étaient vigilants, cherchant à protéger les écoles en détectant toute infection chez les enfants.

Le professeur Nolan a déclaré que les tests chez les enfants avaient été multipliés par cinq à dix, mais que l’augmentation des infections détectées était beaucoup plus faible (entre 40 et 50 pour cent).

Le professeur Nolan a tweeté: «Ceci est renforcé par deux observations. La deuxième phase de la réouverture des écoles, à partir du 15 mars, a impliqué un nombre similaire d’élèves (plus de 300 000), mais n’a été suivie d’aucune augmentation détectable de l’incidence.

«L’incidence a commencé à baisser dès que les écoles ont fermé pour Pâques le 26 mars. Si la transmission avait lieu dans les écoles, les infections survenant au cours de la dernière semaine du trimestre seraient détectées 5 à 10 jours plus tard, pendant la pause.

«La diminution du nombre de cas détectés pendant les vacances de Pâques est plus susceptible d’être due à une baisse immédiate du nombre de renvois d’enfants pour des tests, car le niveau de préoccupation (et de vigilance) diminue lorsque les écoles sont fermées.

«Nous notons également que l’ouverture des écoles est associée à une augmentation de la fréquentation des lieux de travail; cette augmentation de la mixité sociale chez les adultes comporte un risque de transmission virale accrue entre les ménages. »

Le professeur Nolan a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’ouverture d’écoles entraîne une augmentation des infections chez les jeunes adultes. «Il n’y a aucun signe au niveau de la population que cela s’est produit, sans tendance claire de l’incidence chez les adultes.»

Il a déclaré que les enfants peuvent retourner à l’école en toute sécurité grâce à des mesures d’atténuation, à condition que les autres contacts soient réduits et que les enfants symptomatiques ne soient pas scolarisés.