Le Trinity College de Dublin nomme Linda Doyle première femme provost en 429 ans

Trinity College Dublin a élu la professeure Linda Doyle comme première femme doyenne à diriger l’université au cours de ses 429 ans d’histoire.

Elle sera la 45e Provost de l’Université et succédera à l’actuel Provost, le Dr Patrick Prendergast, le 1er août de cette année.

L’annonce a été faite samedi après-midi après un court délai.

Le professeur Doyle a déclaré qu’elle était «ravie d’assumer ce rôle et de faire partie de ce développement historique de l’histoire de Trinity.

«Trinity est une institution extraordinaire remplie de personnel et d’étudiants exceptionnellement talentueux, mais je crois que nous pouvons définir nos ambitions encore plus haut.

«Je veux que Trinity soit le lieu le plus ouvert, le plus productif et le plus créatif pour enseigner, apprendre et faire de la recherche. Je veux que Trinity soit une université publique intrépide dans sa quête d’une équité profondément enracinée. »

Le professeur Doyle est professeur d’ingénierie et d’arts à Trinity et est devenu le doyen élu samedi après une élection impliquant des représentants du personnel et des étudiants.

La prévôté a un mandat de 10 ans, au cours desquels elle sera chargée de diriger l’Université dans l’accomplissement de sa mission principale en matière d’éducation, de recherche et d’innovation.

Originaire de Cork, le professeur Doyle a étudié l’ingénierie électrique à l’University College Cork et a ensuite terminé une maîtrise et un doctorat à Trinity.

Elle a de solides antécédents en recherche et possède une expertise dans des domaines tels que les communications sans fil, la gestion du spectre et les pratiques artistiques créatives.

Le professeur Doyle a également été directeur fondateur de Connect, un centre de recherche national de la Science Foundation Ireland pour les futurs réseaux et communications.

Elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de doyenne de la recherche à Trinity et préside un certain nombre de conseils d’administration, dont la Douglas Hyde Gallery.

Elle remplace le Dr Patrick Prendergast, qui termine son mandat de 10 ans le 31 juillet.

Il a déclaré: «Je suis ravi qu’il n’y ait pas un mais trois excellents candidats pour le poste de Provost of Trinity et je félicite le professeur Linda Doyle pour sa campagne réussie.

«Trinity aura maintenant sa première femme doyenne et, au nom du personnel, des étudiants et des anciens, je souhaite à Linda le meilleur pour diriger le collège à ce moment crucial de son histoire.

Le professeur Doyle a été choisi parmi la liste restreinte entièrement féminine de trois universitaires de haut niveau, les autres étant le professeur Linda Hogan, théologienne et ancienne vice-provost; et le professeur Jane Ohlmeyer, historienne de haut niveau.

Environ 860 membres du personnel académique à plein temps ont le droit de voter aux élections qui ont eu lieu en ligne cette année.

En temps normal, l’électorat se réunit dans la salle à manger de Trinity pour élire le nouveau prévôt dans un conclave; cette année, le vote aura lieu en ligne.

Le professeur Doyle résidera dans l’une des adresses les plus prestigieuses de Dublin – No 1 Grafton Street – avec une impressionnante collection d’art comprenant des œuvres de Jack B Yeats. Le poste de 10 ans sera accompagné d’un salaire de 200 000 €.

Le prochain provost de Trinity sera la dernière d’une série de femmes qui ont été nommées pour diriger des universités irlandaises.

La professeure Kerstin Mey, présidente par intérim de l’Université de Limerick, est devenue la première femme à diriger une université irlandaise lorsqu’elle a été nommée l’année dernière. Le mois dernier, l’Université Maynooth a annoncé la nomination du professeur Eeva Leinonen en tant que prochaine présidente.