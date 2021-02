Les élections locales en Angleterre et au Pays de Galles se dérouleront en mai

LONDRES – Les élections des conseils locaux et des maires en Angleterre et au Pays de Galles auront lieu, a déclaré vendredi le gouvernement britannique, confirmant qu’il s’attend à ce que son programme de vaccination contre le coronavirus pour les premières doses ait «atteint» tous les plus de 50 ans d’ici mai.

Les électeurs seront invités à apporter leur propre stylo ou crayon le jour du scrutin – le 6 mai – et 92 millions de livres sterling de financement gouvernemental serviront à rendre les bureaux de vote «COVID-secure» en fournissant un désinfectant pour les mains et des écrans. Les bulletins de vote d’urgence seront également disponibles jusqu’à 17 heures le jour même du scrutin pour ceux qui doivent s’isoler à court terme, a déclaré le Cabinet Office.

L’annonce couvre les élections des conseils locaux en Angleterre et au Pays de Galles, les élections des maires dans plusieurs régions – dont Londres – et les élections des commissaires à la criminalité. Des élections législatives écossaise et galloise sont également prévues pour mai, mais sont sous la responsabilité des gouvernements écossais et gallois et ne sont pas couvertes par l’annonce de vendredi.

Le Royaume-Uni ayant juste dépassé le pic d’une vague hivernale dévastatrice d’infections à coronavirus, des doutes avaient été exprimés sur la viabilité des élections de mai. Mais l’annonce semble confirmer que la première injection d’un vaccin aura atteint les neuf groupes prioritaires du gouvernement britannique, y compris tous les plus de 50 ans, d’ici là. Jusqu’à présent, le gouvernement ne s’était engagé publiquement à atteindre cet objectif que «d’ici le printemps».

«Le programme de vaccination du Royaume-Uni devrait avoir atteint les neuf cohortes prioritaires d’ici mai, ce qui signifie que le gouvernement peut s’engager à poursuivre ces sondages avec confiance – et maintenir le choix des électeurs entre voter en personne ou à distance», a déclaré le Cabinet Office. dans un communiqué de presse.

La ministre britannique de la Constitution et de la décentralisation, Chloe Smith, a déclaré: «Alors que le gouvernement distribuera le vaccin aux plus vulnérables, nous pourrons quitter le confinement et rouvrir notre pays en toute sécurité. Nous travaillerons avec les partis politiques pour garantir que ces élections importantes soient libres et équitables. »