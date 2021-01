La bataille des plastiques biodégradables

Appuyez sur play pour écouter cet article

Il y a une dispute entre des entreprises technologiques qui tentent de développer une nouvelle génération de plastiques qui se biodégradent de manière inoffensive sans laisser de trace et les sceptiques craignent que ces nouvelles substances ne tiendront pas leur promesse et aggraveront le problème des déchets plastiques.

Les entreprises demandent plus de temps pour perfectionner leurs inventions – qui, selon elles, diffèrent des efforts antérieurs pour fabriquer des plastiques plus propres – tandis que les militants écologistes exigent une action réglementaire encore plus ferme pour se débarrasser des déchets plastiques. Les entreprises luttent également contre le problème d’image d’une génération antérieure de plastiques biodégradables innovants qui, selon les experts, n’ont pas été à la hauteur du battage médiatique.

«La compréhension populaire de la biodégradabilité est basée sur des solutions héritées telles que le plastique oxodégradable, dont beaucoup ne fonctionnent malheureusement pas», a déclaré Niall Dunne, PDG de la société britannique Polymateria, ajoutant que «le paysage a évolué de manière significative mais les perceptions dépassées demeurent . »

Polymateria a développé un processus, appelé biotransformation, pour produire des produits en plastique qui se décomposent de manière inoffensive lorsqu’ils sont jonchés. Il s’agit de mélanger des produits chimiques de bio-transformation avec des plastiques normaux pour créer des emballages pour aliments et boissons, du papier bulle, des filets à fruits, des sacs en plastique, etc. La technologie a contribué à définir une nouvelle norme britannique de biodégradabilité.

«Le rôle de l’innovation est constamment sous-estimé lors de la résolution de problèmes mondiaux complexes, notamment le changement climatique et la pollution plastique», a déclaré Dunne.

Mais des innovations potentielles comme celle-là font face à des vents contraires.

Une étude d’experts, publiée la semaine dernière, a révélé que l’absence de normes et de systèmes de certification fiables pour les plastiques biodégradables – et, dans certains cas, un étiquetage trompeur – confond les consommateurs et peut «aggraver» la pollution de l’environnement.

Le plus gros problème, selon le rapport du Science Advice for Policy des académies européennes, est que si les biodégradables peuvent se décomposer dans des conditions idéales, ils ont beaucoup plus de mal à le faire dans un environnement naturel comme au fond d’une décharge ou sur une plage.

Polymateria s’attaque à ces problèmes. Bien qu’il puisse être recyclé de la manière habituelle, son nouveau plastique se décompose en une cire ou une substance semblable à de la graisse en quelques mois lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil, à l’air et à l’eau. Les bactéries et les champignons digèrent la cire, la décomposant en dioxyde de carbone, en eau et en plus de microbes. Plus important encore, aucun microplastique n’est laissé pour compte.

Pour l’instant, les additifs ne fonctionnent que lorsqu’ils sont ajoutés au type de plastique le plus répandu – les polyoléfines, qui comprennent le polyéthylène (sacs et emballages en plastique) et le polypropylène (gobelets et couverts en plastique, bouchons de bouteilles et contenants).

Dans les tests de laboratoire qui imitent les conditions ambiantes du monde réel, «il ne reste plus de cires de polyéthylène en 226 jours et les cires de polypropylène disparaissent en 336 jours», a déclaré Dunne.

Le plan consiste à apposer une date de «recyclage» sur chaque pièce de plastique pour montrer aux consommateurs qu’ils ont une date limite pour les éliminer de manière responsable dans le système de recyclage avant qu’ils ne commencent à se décomposer.

La technologie est actuellement testée dans une poignée de pays, dont le Royaume-Uni et l’Inde, mais a déjà contribué à définir la première norme de mesure de la biodégradabilité, publiée par l’organisme national de normalisation britannique BSI en octobre.

Cette Commission européenne est également en train de développer son propre cadre politique pour les plastiques biosourcés et les plastiques biodégradables ou compostables, qu’elle compte adopter l’année prochaine.

Tout le monde n’est pas lyrique à propos de Polymateria.

D’une part, l’additif ajoute environ 10 à 15% au coût global de l’emballage. Il y a aussi la question de savoir si les plastiques doivent être rendus biodégradables en premier lieu.

Des groupes environnementaux britanniques, dont RECOUP et l’Environmental Services Association, ont écrit au BSI, insistant sur le fait que la norme «augmentera la prévalence des déchets dans tous les environnements». Ils craignent que le concept de pouvoir jeter les déchets et de supposer qu’ils se biodégraderont favorise l’utilisation continue des plastiques.

Mais Dunne a déclaré que la plupart du problème avec les déchets plastiques est dû aux exportations vers des pays non membres de l’UE où ils «ne sont pas recyclés et se retrouvent dans des systèmes de déchets non gérés», a-t-il déclaré, estimant que les déchets ne représentent que 2% du problème. .

Il a fait valoir que la solution réside dans « des technologies innovantes qui permettent la réutilisation et le recyclage » ainsi que la refonte des matériaux pour qu’ils soient biodégradables à la fin de leur vie utile « si nous voulons vraiment résoudre ce problème mondial. »

La Commission européenne a adopté mardi de nouvelles règles sur le transfert des déchets qui entreront en vigueur en janvier et qui interdisent l’exportation de déchets plastiques de l’UE vers des pays non membres de l’OCDE, à l’exception des déchets plastiques propres envoyés au recyclage.

