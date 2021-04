Rachael Blackmore termine la saison historique alors que Minella Times remporte le Grand National

Rachael Blackmore a créé l’histoire du sport samedi en devenant la première femme à piloter le vainqueur du Randox Aintree Grand National à bord du Minella Times formé par Henry De Bromhead.

La femme qui a donné à la course un tir vital dans le bras en dominant le festival de Cheltenham le mois dernier a créé un moment charnière dans le sport en remportant le plus célèbre steeple au monde sur le tir 11-1.

En pleine pandémie de Covid-19, le 173e National, qui s’est déroulé à huis clos, a néanmoins conspiré pour devenir un moment révolutionnaire qui résonnera dans le monde entier.

Ce qui a longtemps semblé aussi fantastique que l’intrigue du film de 1944 « National Velvet » s’est transformé en réalité glorieuse alors que Blackmore guidait Minella Times vers une défaite passionnante de six ans et demi de son compagnon stable 100-1 Balko Des Flos.

Il assure au jockey de 31 ans une place indélébile dans l’histoire de la course, transformant définitivement le visage d’un sport réputé et exigeant dans lequel le National a toujours représenté le défi suprême du cheval et de l’homme.

Immédiatement lancé la question inévitable du genre, un Blackmore exultant a déclaré: «Je ne me sens ni homme ni femme – je ne me sens même pas humain! C’est incroyable. »

C’était sa troisième course dans la course, l’une des 20 femmes en tout à s’attaquer aux célèbres clôtures Nationales depuis que Charlotte Brew est devenue la première à participer à la grande course en 1977.

Ce fut l’année où Red Rum a consolidé son statut légendaire avec une troisième victoire inoubliable, un moment maintenant avec une compétition pour l’importance grâce au dernier vainqueur d’époque du National.

«Minella Times a sauté fantastiquement et n’a raté aucun battement. Quand j’ai heurté le rail et que j’ai entendu dire que j’avais quatre longueurs devant, je savais qu’il allait galoper jusqu’à la ligne, mais nous savons tous ce qui peut se passer sur le rodage ici. Quand j’ai franchi la ligne, je ne sais pas ce que j’ai ressenti – c’est incroyable », a déclaré Blackmore.

«Je viens de voyager et de sauter partout. J’ai un beau passage partout. Il a très bien voyagé et a très bien sauté. Je pensais qu’en sautant deux, j’essayais de m’accrocher un peu car c’était un long chemin pour rentrer chez moi.

«Je suis tellement privilégié de monter sur ces chevaux. Un grand merci à JP McManus [owner] ainsi que. C’est un cheval extrêmement spécial.

«Ruby Walsh et Katie Walsh, je leur ai demandé par le passé de rouler ici et ils parlent souvent d’un demi-cercle devant vous et j’avais l’impression d’avoir ça partout.

«C’est ce dont vous avez besoin dans une course comme celle-ci, vous avez besoin de beaucoup de chance pour vous déplacer sans que personne d’autre n’intervienne en premier. Vous avez besoin de tellement de choses pour aller bien et les choses se sont bien passées pour moi aujourd’hui. Je me sens incroyablement chanceuse », a-t-elle ajouté.

Minella Times monté par Rachael Blackmore remporte le Randox Grand National à Aintree. Photographie: Tim Goode / PA Wire



Minella Times était un 28e vainqueur du Grand National formé en Irlande et à une époque de domination irlandaise sans précédent du sport, a généralement mené à la maison un balayage net pour les raiders des cinq premières places.

Any Second Now, qui portait les premières couleurs de McManus, a surmonté le fait d’être gravement gêné par un tombeur pour terminer troisième avec 15-2 tandis que Burrows Saint était quatrième avec 9-1. Farclas a terminé cinquième avec 16-1.

L’outsider 50-1 Blaklion a été le premier coureur britannique à domicile en sixième position et le seul finisseur non irlandais parmi les 11 premiers des 15 finalistes.

Une fois de plus, tout comme à Cheltenham, De Bromhead a été inévitablement mis à l’écart en termes de concentration, bien que ce National ait scellé une période de succès sans précédent pour l’entraîneur de Co Waterford.

La victoire de Minella Times a complété un « Grand Chelem » à peine croyable des plus grands prix des courses de sauts, sur le dos de son unique « Holy Trinity » des trois courses les plus convoitées au festival de Cheltenham le mois dernier.

C’est alors que Honeysuckle, monté par Blackmore, a remporté le Champion Hurdle, Put The Kettle On a décroché le Champion Chase et Minella Indo a mené à la maison son compagnon d’écurie A Plus Tard dans la Gold Cup.

Cette Gold Cup a été le seul faux pas de Blackmore à Cheltenham lorsqu’elle a choisi de monter en deuxième place. Cependant, une autre ‘Minella’ lui a fourni la consolation ultime tout en menant à la maison une autre grande course incroyable 1-2 pour l’entraîneur.

«Rachael est géniale et nous avons tellement de chance de l’avoir. Je pense qu’ils ont brisé le moule après elle; elle est dure et brillante – que pouvez-vous dire? Dit De Bromhead.

«Vous pouvez voir que lorsqu’elle nous a rejoints, nous sommes allés de plus en plus fort avec elle. C’est une cavalière fantastique, une excellente joueuse d’équipe et une personne adorable avec qui travailler. Elle bat tous les records.

«C’est incroyable, c’est vraiment le cas. Les trucs dont vous rêvez. Rachael a été brillant avec lui, et c’est incroyable de le faire pour les McManus.

«Nous avons eu beaucoup de chance tout autour, et des clôtures ailées – c’est incroyable. On aurait dit que Rachael avait gagné en sautant le dernier, mais nous savons tous comment les choses peuvent changer », a-t-il ajouté.

Bien que les propriétaires aient été autorisés à assister à Aintree, McManus n’était pas présent pour accueillir à nouveau son deuxième vainqueur national dans les circonstances émotionnelles de sa belle-fille Emma mourant en décembre.

Un autre de ses coureurs, The Long Mile, a malheureusement été victime de la course et a dû être abattu.

Au total, 15 des 40 partants ont terminé la course. Seuls deux autres chevaux entraînés par les Britanniques en plus de Blaklion figuraient parmi eux. La casquette en tissu préférée 11-2 a été relevée à la 28e des 30 clôtures.

Cependant, la course de samedi était consacrée à Blackmore. Une entreprise de bookmakers a immédiatement fait d’elle une favorite irréversible 1-100 pour être la sportive de RTÉ de 2021.

Cependant, l’importance à bien plus long terme d’une telle réalisation sismique est impossible à estimer.

«Elle a tout et l’a prouvé sur la plus grande scène. Tout le monde dans le monde peut maintenant le voir », a ensuite déclaré le jockey le plus titré de l’histoire de la course, Tony McCoy.

Étant donné que cette audience télévisée mondiale est estimée à 600 millions, les chances d’un succès si singulier de changer le visage du sport partout dans le monde sont beaucoup plus courtes qu’elles ne l’étaient depuis si longtemps sur ce qui semblait autrefois un résultat impossible.

Grand résultat national

1ère Minella Times (R Blackmore) 11-1

2e Balko Des Flos (A Coleman) 100-1

3e n’importe quelle seconde maintenant (MP Walsh) 15-2

4e Burrows Saint (M. P Mullins) 9-1

5e Farclas (J Kennedy) 16-1

6e Blaklion (H Skelton) 50-1

7e Discorama (B Cooper) 16-1

8e Jett (M. S Waley-Cohen) 80-1

Entraîneur gagnant: Henry de Bromhead