Bataille pour les conservateurs allemands alors que le dirigeant bavarois entre dans la course à la chancelière

Le bloc conservateur au pouvoir en Allemagne se dirige vers une épreuve de force pour choisir un candidat pour succéder à Angela Merkel à la chancelière, alors que les dirigeants des partis CDU et CSU ont annoncé leur volonté de se présenter dimanche.

«Je suis prêt pour cette candidature», a déclaré le Premier ministre bavarois Markus Söder aux journalistes à l’issue d’une réunion du comité exécutif de l’Union chrétienne-démocrate de Merkel (CDU) et de son parti frère bavarois, l’Union chrétienne-sociale (CSU), que dirige Söder.

S’exprimant lors de la même conférence de presse, le chef de la CDU, Armin Laschet, a également annoncé sa «volonté de se présenter à la chancelière». Il a ajouté que les deux politiciens avaient convenu que leurs partis décideraient «très rapidement et très rapidement» qui serait le candidat final. «Notre objectif est… de réaliser autant d’unité que possible entre la CDU et la CSU, car il y a beaucoup en jeu», a déclaré Laschet. «L’Europe observe l’évolution de l’Allemagne. Le monde attend une Allemagne stable. »

Si Söder peut compter sur le soutien de sa CSU, beaucoup dépend maintenant de la question de savoir si la CDU jette son poids derrière Laschet, qui a pris la tête du parti en janvier et a depuis souffert d’une mauvaise cote de popularité. Certains peuvent décider de soutenir le Bavarois qui jouit d’une popularité beaucoup plus élevée parmi les électeurs.

Söder a reconnu que la décision finale appartient à la CDU: «Si [my candidacy] C’est ce que veulent le parti, le groupe parlementaire et les députés, alors il est clair pour moi que je ne peux pas reculer mais que je dois faire face à mes responsabilités », a-t-il déclaré. «Mais il est également clair que si la grande sœur [party] dit que ce n’est pas sa proposition, qu’elle a une autre proposition… alors j’accepterais aussi cela. Nous ne voulons pas de scission, nous voulons l’unité. »

L’alliance CDU / CSU fait face à des pressions internes pour décider rapidement d’un candidat principal pour les élections du 26 septembre alors que ses votes chutent et que le parti vert, deuxième, devrait choisir son candidat principal le 19 avril. Merkel a déclaré qu’elle avait gagné ». t se présenter à nouveau aux élections.

SONDAGE DES SONDAGES ÉLECTORAUX DU PARLEMENT NATIONAL D’ALLEMAGNE Pour plus de données de sondages à travers l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Le soutien à la CDU / CSU est tombé dans les sondages d’opinion de 36% en janvier à 27%, tandis que les Verts ont amélioré leur note de 19% à 22% au cours de la même période.

Une décision pourrait venir dès lundi, lorsque la direction de la CDU se réunira. Des sondages récents suggèrent que Söder a de bonnes chances d’obtenir le soutien de son parti sœur: un sondage réalisé par les radiodiffuseurs RTL et NTV la semaine dernière a suggéré que 38% des Allemands voteraient pour lui en tant que chancelier, devant les Verts et le Parti social-démocrate, tandis que Laschet n’obtiendrait que 17%, risquant de faire chuter la CDU / CSU à la deuxième, voire la troisième place lors du vote de septembre.

Un autre sondage réalisé dimanche par le radiodiffuseur public WDR a montré que même sur le terrain de Laschet en Rhénanie du Nord-Westphalie, où il gouverne en tant que Premier ministre, sa cote de popularité s’est effondrée de 34 points de pourcentage depuis janvier à seulement 26%.

Dans un coup d’œil apparent à Laschet, Söder a souligné que «le candidat à la chancelière devrait être celui qui a les meilleures chances d’être élu».

Dans une interview avec l’hebdomadaire BILD am Sonntag publiée plus tôt dimanche, Laschet a minimisé sa faible cote de popularité et a déclaré qu’il avait réussi à rassembler le parti depuis qu’il avait remporté la direction du parti en janvier et qu’il «obtenait beaucoup de soutien».

Laschet a également déclaré qu’il défendait la continuité avec les objectifs politiques de Merkel: «Je suis d’accord avec la chancelière depuis des années sur des questions politiques fondamentales – du sauvetage de l’euro à la politique des réfugiés. Même lorsque le conflit avec la CSU s’est intensifié il y a deux ans à cause d’une politique européenne des réfugiés. Une telle rupture ne doit jamais se répéter.

Ces commentaires visaient Söder, qui s’est rebellé à plusieurs reprises contre la politique des réfugiés de Merkel et a joué un rôle clé dans une lutte politique croissante en juin 2018 qui menaçait de faire tomber le gouvernement.

Parlant de la bataille contre la pandémie de coronavirus, un autre problème de division dans la politique allemande, Laschet a préconisé un arrêt précoce de la priorisation de l’âge pour la vaccination, une fois que les plus âgés et les plus vulnérables auront reçu le vaccin, afin de permettre à tous les adultes intéressés de prendre rendez-vous.

«Lorsque les grandes quantités de vaccins arrivent à la fin du printemps, les priorités de vaccination devraient baisser et la vaccination devrait être ouverte à tout le monde», a-t-il déclaré. «Ce serait un élément important pour construire le pont vers un été avec beaucoup plus de liberté.»