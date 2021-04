Covid-19: le plus petit nombre de cas quotidiens depuis la mi-décembre – Glynn

Wypall Papier d'essuyage à dévidage central L20 Wypall - double épaisseur - 400 feuilles - 38 x 19,5 cm - blanc

Économiques et efficaces, les essuie-tout à usage limité L20 de Wypall sont la solution idéale pour les tâches quotidiennes de nettoyage et d'essuyage.Robuste et épais, le papier d'essuyage essuient les surfaces, nettoient les mains ou absorbent rapidement une plus grande quantité d'eau et d'huile. Les