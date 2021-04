Le gouvernement ne peut pas ajouter «le monde entier» à la liste des pays couverts par des mesures de quarantaine hôtelière obligatoires, a déclaré le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Il devait y avoir une «barre raisonnable» pour ajouter des pays à la liste, où les voyages de ces endroits vers l’Irlande posaient «un risque réel», a déclaré M. Donnelly.

Le Cabinet a accepté vendredi d’ajouter 16 pays à la liste exigeant un séjour de quarantaine hôtelier obligatoire pour les voyageurs entrants. Il s’agissait notamment de la Belgique, de la France, de l’Italie et du Luxembourg ainsi que des États-Unis et du Canada.

Les pays seront ajoutés à partir de ce jeudi 15 avril, mais l’inscription des États-Unis et du Canada sur la liste est soumise à la capacité disponible.

M. Donnelly a déclaré que l’écart entre l’annonce de ces pays serait couvert par les mesures et la promulgation de la décision était de laisser aux gens le temps de réserver dans le système de quarantaine de l’hôtel.

Modifications des restrictions aujourd’hui

Les gens peuvent voyager dans leur comté ou à 20 km de chez eux

Les ménages peuvent rencontrer un autre ménage à l’extérieur, mais pas dans les jardins

Réouverture des chantiers de construction pour les projets résidentiels et de garde d’enfants

Les élèves de la première à la quatrième année du secondaire retournent à l’enseignement en classe

L’État ne voulait pas d’une situation où un grand nombre de personnes arrivent dans les ports et les aéroports en provenance de pays désignés à haut risque, qui n’avaient pas réservé au préalable dans des chambres d’hôtel obligatoires.

À l’heure actuelle, il y avait environ 650 lits d’hôtel dans le système, qui ont été portés à 1 100 lits, avec «la capacité d’aller bien au-delà de cela», a déclaré M. Donnelly à Morning Ireland de RTÉ Radio 1.

La situation devait être gérée et laisser aux gens le temps de réserver leur chambre était le meilleur moyen de le faire, a-t-il déclaré. «Nous ne voulons pas d’une situation où les gens arrivent dans le pays et n’ont pas réservé.»

Dans l’intervalle, les personnes arrivant de ces pays devaient encore subir un test PCR Covid-19 négatif et être mises en quarantaine pendant 14 jours à leur domicile, a-t-il déclaré.

M. Donnelly a déclaré qu’il y aurait probablement une réduction «significative» des voyages en provenance des pays figurant sur la liste restreinte, comme cela s’était produit dans d’autres juridictions.

Le ministre a déclaré que la baisse estimée des voyages en provenance des pays après leur ajout à la liste de quarantaine des hôtels était d’environ 80%.

Les responsables craignaient fortement que la décision d’élargir la liste des pays couverts par la quarantaine hôtelière ne fasse peser une énorme pression sur le système.

Limiter les nombres

Interrogé sur la possibilité de plafonner le nombre de personnes entrant en Irlande en provenance de ces pays, M. Donnelly a déclaré que cela pourrait être possible et que l’Australie et la Nouvelle-Zélande avaient mis en place un tel plafond pour correspondre à la capacité des chambres d’hôtel de quarantaine disponibles.

Le déploiement du programme de vaccination Covid-19 dans le monde et en Europe permettrait également d’assouplir les restrictions aux voyages internationaux, a-t-il déclaré.

«L’avis de santé publique est que, à mesure que le programme de vaccination sera déployé ici et dans le monde, nous passerons à un système où les personnes qui ont été vaccinées et peuvent prouver qu’elles ont été vaccinées, auront des voyages beaucoup plus libres». il a dit.

Dimanche, le ministère de la Santé a confirmé qu’Israël, l’Albanie et la petite île des Caraïbes de Sainte-Lucie avaient été retirés de la liste des pays couverts par la quarantaine hôtelière obligatoire.

Le gouvernement attend lundi une décision du Comité consultatif national de l’immunisation sur les restrictions potentielles concernant les personnes qui devraient recevoir le vaccin AstraZeneca.

L’organe consultatif devrait recommander certaines limites sur l’utilisation du vaccin après que l’Agence européenne des médicaments a averti la semaine dernière que des caillots sanguins extrêmement rares étaient un effet secondaire du médicament.

Plusieurs autres pays de l’Union européenne ont limité l’utilisation du vaccin aux groupes plus âgés, car les caillots signalés ont affecté des personnes plus jeunes.

La limitation potentielle de qui peut recevoir des doses d’AstraZeneca aurait probablement un impact sur le programme de vaccination de l’État à un moment où les personnalités politiques avaient promis que le déploiement commencerait à s’accélérer.