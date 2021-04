L’UE rejette la demande du Monténégro de l’aider à rembourser le prêt autoroutier chinois de 1 milliard de dollars

Bruxelles a rejeté lundi un appel du gouvernement du Monténégro à contribuer au financement d’un prêt chinois de 1 milliard de dollars pour un projet d’autoroute inachevé qui a plongé le candidat à l’adhésion à l’UE dans une crise de la dette.

De hauts responsables gouvernementaux ont exhorté l’UE ces dernières semaines à aider le Monténégro à rembourser le prêt, qui représente un quart de la dette totale du pays, et a mis en lumière l’influence de la Chine dans les Balkans occidentaux.

Mais la Commission européenne a déclaré qu’elle n’allait pas se conformer à cette demande: « L’UE est déjà le plus grand fournisseur d’aide financière au Monténégro, le plus grand investisseur et le plus grand partenaire commercial », a déclaré le porte-parole de la politique étrangère de l’UE, Peter Stano, lors d’une conférence de presse régulière. Compte rendu. «Nous continuons de les soutenir, mais nous ne remboursons pas les prêts qu’ils contractent auprès de tiers.»

La décision de l’UE risque d’ouvrir la porte au prêteur d’État chinois, l’Export-Import Bank of China, de contrôler les actifs détenus par le Monténégro.

Les critiques affirment que le précédent gouvernement du Monténégro a pris une mauvaise décision en 2014 lorsqu’il – contre l’avis de l’UE – a accepté le prêt chinois, qui couvre 85% du coût d’un projet d’autoroute controversé qui n’est pas encore achevé.

D’autres pays comme le Sri Lanka, le Pakistan et Djibouti ont accepté des offres de prêt attrayantes dans le cadre de l’Initiative chinoise de la Ceinture et de la Route et se trouvent maintenant sous pression financière pour les rembourser, ce qui risque de les exposer à l’influence chinoise.

« L’UE est préoccupée par les effets socio-économiques et financiers de certains des investissements de la Chine, ou par la dette que certains des investissements de la Chine peuvent avoir dans le pays », a déclaré Stano. « Parce qu’il y a un risque de déséquilibres macroéconomiques et de dépendance vis-à-vis de la dette. »

Un porte-parole du Premier ministre du Monténégro, Zdravko Krivokapić, n’a pas immédiatement commenté la réaction de la Commission.

Stuart Lau a contribué au reportage.