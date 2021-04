Merkel demande plus de pouvoirs pour resserrer les bordures COVID

BERLIN – La chancelière Angela Merkel a tenté vendredi de convaincre le Parlement de donner au gouvernement central allemand plus de pouvoirs pour briser une troisième vague d’infections à coronavirus.

« Les médecins de soins intensifs envoient un appel d’urgence après l’autre – qui sommes-nous pour ignorer ces appels de détresse? » Merkel a demandé au Bundestag avant que les législateurs ne commencent à débattre des modifications proposées à la loi sur la protection contre les infections.

Depuis des jours, les conseillers scientifiques les plus éminents d’Allemagne sur le coronavirus avertissent que quelque chose doit être fait rapidement pour freiner l’augmentation des nouvelles infections quotidiennes.

« Nous savons tous que nous sommes dans la troisième vague et que la situation dans les hôpitaux s’aggrave et nous frappera encore plus durement que dans la deuxième vague », a déclaré Lothar Wieler, chef de l’organisme de santé publique allemand, l’Institut Robert Koch. jeudi.

« C’est pourquoi nous devons agir maintenant », a-t-il ajouté.

Bien que la loi sur les infections ait été récemment mise à jour, Merkel a déclaré le mois dernier qu’un autre changement pourrait être nécessaire pour empêcher les 16 états régionaux d’Allemagne de contourner les règles concernant les «freins d’urgence» qu’ils sont censés imposer lorsque les cas atteignent des niveaux élevés.

« Essentiellement, cet ajout à la loi sur la protection contre les infections signifie que nous allons mettre en œuvre le frein d’urgence contre les coronavirus au niveau fédéral », a déclaré Merkel, ajoutant qu’une telle mesure était « en retard ».

Selon les plans de Merkel, les zones avec plus de 100 nouvelles infections à coronavirus pour 100000 habitants au cours des sept jours précédents doivent fermer tous les magasins non essentiels et instaurer des couvre-feux nocturnes – sans plus de marge de manœuvre pour les gouvernements des États ou locaux.

Mais les couvre-feux, en particulier, ne se sont pas bien déroulés avec les partis d’opposition.

« Les dommages à la confiance dans la politique seront immenses si vous ne prenez pas au sérieux les préoccupations constitutionnelles », a déclaré Christian Lindner, leader des libéraux démocrates libres (FDP), qui se plaignent depuis des mois de ce qu’ils considèrent comme excessif, disproportionné et potentiellement inconstitutionnel. restrictions pandémiques.

« Si vous … ne prenez pas ces plaintes au sérieux, nous, en tant que FDP, jugerons bon d’aller à Karlsruhe », a ajouté Lindner, faisant référence à l’emplacement de la Cour constitutionnelle fédérale allemande.

Alice Weidel, co-leader de l’Alternative d’extrême droite pour l’Allemagne, a également exprimé des préoccupations constitutionnelles.

« Jamais auparavant un gouvernement fédéral n’avait osé inclure autant d’attaques contre les droits et libertés fondamentaux des citoyens, sur l’état de droit et les principes démocratiques en si peu de phrases que dans ce projet de loi », a-t-elle déclaré.

Alors que Merkel pourrait être en mesure de faire passer les changements par les deux chambres du parlement la semaine prochaine, les médias allemands ont rapporté jeudi que les propres experts juridiques de la chancelière avaient averti que certaines parties du projet de loi devaient être abrogées par les tribunaux.

Apparaissant fatiguée, Merkel a reconnu l’exaspération du public face aux politiciens se disputant la meilleure approche pour lutter contre le virus.

«Nous, politiciens, ne vous facilitons vraiment pas la tâche», a-t-elle déclaré.

Nette Nöstlinger a contribué au reportage.

