Les agriculteurs français touchés par le gel recevront 1 milliard d’euros de compensation

Les agriculteurs français auront accès à un fonds de soutien pouvant aller jusqu’à 1 milliard d’euros pour les indemniser des dommages causés par le gel, a déclaré samedi le Premier ministre Jean Castex.

Une période prolongée de temps exceptionnellement froid ce mois-ci a eu un impact dévastateur sur les fermes françaises cultivant des cultures de printemps telles que les arbres fruitiers, le colza et la betterave, les vignobles étant particulièrement touchés.

La température est descendue en dessous de zéro degré Celsius dans presque toutes les régions de France. Certains vignerons ont même allumé de petits feux à côté de leurs vignes pour tenter de les garder au chaud.

« L’Etat doit être à la hauteur de cette catastrophe », a déclaré Castex lors d’une visite dans le département de l’Hérault, dans le sud de la France, samedi, ajoutant que la situation « justifie » un programme de soutien d’une valeur allant jusqu’à 1 milliard d’euros, selon les médias français.

Le ministre de l’Agriculture du pays, Julien Denormandie, a décrit la crise comme la pire catastrophe agricole jamais vue jusqu’à présent au cours de ce siècle, la qualifiant d ‘ »événement dramatique dramatique ».

