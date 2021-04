Una Mullally: les jeunes prendront leur revanche aux urnes

Le chômage des jeunes en Irlande s’élève actuellement à 59,2%, selon le Central Statistics Office (CSO). Les jeunes femmes de cette cohorte (âgées de 15 à 24 ans) s’en tirent encore plus mal et leur taux de chômage se situe actuellement à 64%. En janvier 2020, le taux de chômage dans cette cohorte était de 11,8%. Quelle que soit la façon dont vous le découpez, cette augmentation est terrible.

Il y a une hypothèse que ce nombre chutera «lorsque les choses se reverront». Bien sûr, le verrouillage et la fermeture obligatoire des entreprises ont un impact énorme et sont le principal facteur contribuant à cette explosion du chômage des jeunes. Beaucoup de ces entreprises «reviendront», mais les niveaux de dotation peuvent être différents. Beaucoup d’entreprises ne reviendront pas. Nous avons déjà vu de nombreuses entreprises indépendantes et de plus grands détaillants de grandes marques tomber au pied du mur. Ces emplois ont disparu.