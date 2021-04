« En ce qui concerne les mesures spécifiques que nous prendrions, nous examinons une variété de coûts différents que nous imposerions », a déclaré Sullivan. « Et je ne vais pas télégraphier cela publiquement à ce stade, mais nous avons communiqué qu’il y aura des conséquences si M. Navalny meurt. »

Navalny a été arrêté à son retour en Russie en janvier et est en grève de la faim depuis plusieurs semaines. Le médecin de Navalny a averti samedi que le chef de l’opposition « pourrait mourir à tout moment ».

Navalny blâme Moscou pour son empoisonnement par un agent neurotoxique l’année dernière, ce que la Russie a nié. Les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie en mars pour l’empoisonnement de Navalny.

Biden a dénoncé samedi le traitement de Navalny par la Russie.

« C’est totalement, totalement injuste », a déclaré Biden, selon un rapport de la Maison Blanche. « Totalement inapproprié. »

Mais Sullivan a été pressé par l’hôte Dana Bash sur les raisons pour lesquelles Biden ne demande pas la libération de Navalny ou ne lui accorde pas de soins médicaux à « chaque occasion », y compris lors d’un appel avec le président russe Vladimir Poutine la semaine dernière ou en annonçant de nouvelles sanctions contre la Russie jeudi. Sullivan a répondu que l’administration Biden considérait les canaux diplomatiques comme le meilleur moyen de plaider au nom de Navalny.

«Nous avons en fait jugé que la communication directe au gouvernement russe sur cette question – y compris à la fois comment nous le voyons, comment nos alliés et partenaires le voient, et ce qui pourrait se dérouler … s’il décède – et nous avons jugé que plutôt que de simplement faire des déclarations générales publiquement, la meilleure façon de traiter cette question est en privé et par les voies diplomatiques directement aux niveaux supérieurs du gouvernement russe », a déclaré Sullivan.

Sullivan a refusé de discuter de la question de savoir si un sommet potentiel entre Biden et Poutine pourrait être annulé en cas de mort de Navalny. Biden a proposé un sommet « dans les mois à venir » dans son appel avec Poutine, selon une lecture de la Maison Blanche de leur conversation.

« Il n’y a actuellement pas de sommet sur les livres », a déclaré Sullivan. « C’est quelque chose dont nous parlons et ce sommet devrait bien sûr avoir lieu dans les bonnes circonstances d’une manière qui pourrait réellement faire avancer la relation. »