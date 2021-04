Tottenham limoge José Mourinho quelques jours avant la finale de la Coupe Carabao

José Mourinho a été limogé de son poste de manager de Tottenham Hotspur.

La position de Mourinho a fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux à la suite d’une série de victoires qui a vu les Spurs gagner une seule fois au cours de leurs six derniers matchs, une période au cours de laquelle le club a été expulsé de la Ligue Europa par le Dinamo Zagreb de manière humiliante, prenant du retard dans la course. pour la qualification de la Ligue des champions et ont généralement de mauvais résultats.

On s’attendait cependant à ce que les Portugais aient au moins la chance de mener l’équipe en finale de la Coupe Carabao dimanche contre Manchester City. L’entraîneur adjoint Ryan Mason et Chris Powell, qui dirige l’entraînement à l’académie de Tottenham, devraient prendre le relais pour le reste de la saison.

Le limogeage intervient moins de 24 heures après que Tottenham a annoncé qu’il faisait partie de la Super League extrêmement controversée et, par conséquent, cela pourrait être considéré comme un cas où le club tente d’enterrer de mauvaises nouvelles. Et lâcher prise de Mourinho est indéniablement une mauvaise nouvelle pour la hiérarchie du club étant donné les dépenses énormes liées à son embauche – le joueur de 58 ans gagnerait près de 12 millions de livres sterling par an – et le fait qu’il soit arrivé en remplacement de Mauricio Pochettino, qui était incroyablement populaire auprès de la base de fans ayant conduit Tottenham à des finitions toujours élevées en Premier League et à la finale de la Ligue des champions en 2019.

Mourinho a maintenant été limogé par trois clubs différents en Angleterre – Chelsea, à deux reprises, Manchester United et les Spurs. – Gardien