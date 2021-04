Intel confirme l’épidémie de Covid sur le chantier de Leixlip

Intel a confirmé une épidémie de Covid sur le chantier de construction de sa nouvelle usine de fabrication à Leixlip, Co Kildare.

Le fabricant de puces, qui a récemment annoncé son intention de créer 1 600 nouveaux emplois dans le cadre d’un investissement de 7 milliards de dollars, a déclaré qu’environ 70 cas ont été confirmés à ce jour mais que la situation est «fluide».

La société a déclaré que les autorités sanitaires avaient été informées de l’épidémie et que des tests de suivi avaient identifié d’autres cas.

Tous les travailleurs du site ont été informés de la situation.

«Nous travaillons pour soutenir notre équipe de construction de toutes les manières possibles – pour comprendre ce qui s’est passé dans cette situation et comment y remédier avec des mesures correctives», a déclaré une porte-parole.

«Pour tous les cas confirmés, une recherche des contacts a été effectuée et tous les autres travailleurs susceptibles d’avoir été exposés ont dû s’auto-mettre en quarantaine et surveiller leur santé. Des tests supplémentaires sur les travailleurs du chantier sont en cours et toutes les zones touchées sont soumises à un nettoyage et une désinfection en profondeur », a-t-elle ajouté.

Intel, qui doit annoncer les résultats du premier trimestre jeudi soir, a annoncé le mois dernier son intention de plus que doubler l’espace de fabrication de son opération irlandaise dans le cadre d’un plan mondial visant à accélérer ses capacités de fabrication de puces et à relancer la fortune de l’entreprise.

Le géant des semi-conducteurs investit 7 milliards de dollars dans l’entreprise irlandaise au cours des trois années jusqu’à la fin de 2021 alors qu’il étend sa base à Leixlip, Co Kildare, dans un projet majeur qui, selon lui, créait 5000 emplois supplémentaires dans le secteur de la construction.

Le processus d’expansion devrait durer jusqu’à deux ans et demi.

L’investissement d’Intel en Irlande atteindra 22 milliards de dollars (18,6 milliards d’euros) une fois le projet achevé. L’entreprise s’est implantée localement pour la première fois en 1990. Elle emploie actuellement environ 5 000 personnes à Leixlip.