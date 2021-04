Les agences de santé américaines lèvent la pause sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson Covid-19

Les États-Unis reprendront l’utilisation du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson, ont annoncé vendredi les principaux régulateurs de la santé, mettant fin à une pause de 10 jours pour enquêter sur le lien du vaccin avec des caillots sanguins extrêmement rares mais potentiellement mortels.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont déclaré dans un communiqué conjoint que les systèmes de santé et les vaccinés seraient avertis du risque d’un syndrome potentiellement mortel impliquant des caillots sanguins graves et de faibles plaquettes. .

Les agences ont pris la décision à la suite d’une réunion de conseillers externes auprès des CDC qui recommandaient de mettre fin à la pause vaccinale. La décision fait suite aux enquêtes des agences sur les risques du vaccin.

« Nous ne recommandons plus une pause dans l’utilisation de ce vaccin », a déclaré la directrice du CDC Rochelle Walensky lors d’un point de presse, ajoutant que le vaccin pourrait être utilisé dès maintenant.

Plus tôt vendredi, le panel CDC a voté 10-4 que le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson est recommandé pour une utilisation chez les personnes de 18 ans et plus, les paramètres de son autorisation actuelle de la FDA.

«Les avantages l’emportent clairement sur le risque du point de vue de la population et de l’individu», a déclaré le Dr Beth Bell, membre du comité consultatif et professeur de clinique à l’Université de Washington à Seattle.

«La recommandation du comité est une étape essentielle vers la poursuite des vaccinations nécessaires d’urgence de manière sûre pour des millions de personnes aux États-Unis», a déclaré le directeur scientifique de Johnson & Johnson, Paul Stoffels, dans un communiqué.

La FDA mettra à jour l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin pour inclure des informations sur le risque et sur la manière de reconnaître et de traiter la maladie, ont déclaré les dirigeants de Johnson & Johnson au panel. – Reuters